«Утром вообще было непонятно. Начали люди толпиться. Честно говоря, сначала подумали, что что-то сильно взорвалось, думали, баллон может какой-то. Я вышла на улицу с целью выкинуть мусор, но по итогу - лучше бы не выходила. Страшное зрелище», - поделилась свидетельница.

По ее словам, в первые 20 минут после ЧП на месте случившегося было немного полицейских. Сейчас территорию оцепили.

Машина взорвалась утром 24 июля, водителю оторвало стопы. Автомобиль мог принадлежать участнику СВО , сообщил RT. По данным Telegram-канала Mash , к днищу иномарки прикрепили самодельное взрывное устройство.