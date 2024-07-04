Страшное ЧП на станции Красково. Женщину зажало между поездом и платформой

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Видео с пострадавшей снял очевидец случившегося. По словам мужчины, на место вызывали сотрудников скорой и спасателей, чтобы достать женщину на платформу.

«Пришел, была электричка, вижу - женщина, поспрашивал, говорят, она не успела залезть на платформу», - добавил собеседник 360.ru.

Очевидец добавил, что, судя по тому, что он увидел, пострадавшая получила крайне тяжелые травмы.

«Приехали фельдшеры, сообщили что погибла, вызвали МЧС, чтобы достать», - заключил мужчина.

Пока официальных данных о состоянии женщины и причинах происшествия нет.

UPD: смерть пострадавшей подтвердили в Западном межрегиональном СУТ СК. Идет доследственная проверка.