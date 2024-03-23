«Страшнейшая трагедия». Владелец Crocus City Hall рассказал о гибели охранника при теракте

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«Произошла страшнейшая трагедия», - подчеркнул мужчина.

Он объяснил, что террористы вошли в зал не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра с автоматами наперевес. Боевики открыли огонь по всему, что видели.

«По всем людям, по охранникам. Один охранник убит, второй ранен», - добавил Агаларов.

Владелец концертного зала назвал произошедшее необъяснимым с точки зрения общечеловеческих ценностей.

Жертвами теракта 22 марта стали 133 человека. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что поисковую операцию на месте ЧП завершат 24 марта. Он поблагодарил волонтеров и спасателей за работу.

Сенатор Елена Афанасьева заявила, что россияне ожидают отмены моратория на смертную казнь для террористов. Их действиям нет оправдания.