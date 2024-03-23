«Страшная трагедия для всех». Эмин Агаларов выразил соболезнования из-за теракта в «Крокусе»

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«Этот теракт - страшная трагедия для всех, он коснулся лично меня и моей семьи. Нет слов, чтобы передать всю скорбь», - написал он.

Вечером 22 марта перед началом выступления рок-группы «Пикник» в Crocus City Hall группа неизвестных открыла огонь по зрителям. После этого в здании вспыхнул пожар. В результате террористической атаки пострадали 145 человек , включая детей.

Один из зрителей во время стрельбы в Crocus City Hall смог обезвредить террориста и помог спастись десяткам людей.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.