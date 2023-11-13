13 ноября 2023, 12:18

«Стояли, на телефоны снимали». Спасший детей таксист в Калуге рассказал, что никто не пытался остановить собаку

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У напавшей на детей в Калуге собаки не обнаружили симптомов бешенства. Следователи устроили проверку, допросили владельца стаффордширского бультерьера и назначили судебно-медицинские экспертизы. Таксист Шокиржон Рахматов рассказал «360», что от пса пострадали три ребенка.

Зеваки с телефонами Мужчина закончил поездку и высадил пассажира около дома по улице Минской, 36, когда услышал крики девочек. Он подъехал ближе к подъезду и увидел, что собака набросилась на детей.

«Сразу ногами ударил собаку, одну спас, усадил в машину. Вторая очень сильно пострадала. <…> У меня тоже дети есть, как я буду смотреть. <…> В 200 метрах у углового дома еще увидел мальчика, он тоже очень сильно пострадал. Очень много людей стояли, на телефоны снимали», - сказал он.

По версии следствия, хозяин оставил домашнего стаффордширского бультерьера без присмотра. Пес выбежал на улицу и напал на 10-летних мальчика и девочку. Таксист отогнал собаку и спас детей, они получили раны. Следком устроил проверку, опросил свидетелей, владельца собаки и самих детей, назначил судебно-медицинские экспертизы.

Шокиржон Рахматов заявил, что напавшая на детей собака - очень сильная и злая. Его возмутило, что очевидцы даже не пытались спасти детей. Только женщина кричала с шестого этажа, чтобы они отогнали пса. Таксист дождался прихода родителей, передал им пострадавших и продолжил работать.

По его словам, ни родители, ни власти города не связывались с ним, несмотря на обещания городского головы Калуги Дмитрия Денисова его наградить. Мужчина заявил, что не нуждается в деньгах - он все сделал ради детей.

Рваные раны Состояние одной из пострадавших девочек удовлетворительное, сообщила «360» ее мать. Отец девочки уточнил, что она получила укус и рваные раны.

«Мы на перевязку в больнице больше не ездим, обрабатываем самостоятельно. Сказали, что заживление идет нормально», - сказал он.

По словам мужчины, дочь гуляла с подругой. Собака напала на них возле подъезда. Мужчина заявил, что уже общался со следователем, виделся с таксистом, спасшим дочь, и разговаривал с владельцем пса.

«Хозяин собаки извинения принес сразу же, потом периодически справлялся о самочувствии. Насчет компенсации еще не разговаривали», - сказал он.

Бешенства не обнаружили Кадры с места происшествия и беседы с мужчиной показало в своем Telegram-канале Следственное управление СК России по Калужской области. Владелец собаки заявил, что всегда выгуливал ее на поводке, но без намордника. Он связался с родителями пострадавших детей.

Собаки Животные Следственный комитет России
13 ноября 2023, 12:35
Безбилетник разнес турникет на станции московского метро «Народное Ополчение»
Сайт мэра и правительства Москвы
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На станции метро «Народное Ополчение» пассажир ногой выбил створку турникета. Акт вандализма попал на камеры видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что 34-летний мужчина с судимостью, не желая оплачивать проезд в метро, попытался протиснуться на станцию «Народное Ополчение» за пассажиром, у которого был билет.

Сотрудники подземки заметили нарушителя и попросили его оплатить проезд либо покинуть метро. Это очень разозлило безбилетника. Выходя из метро, он ногой разбил правую створку турникета.

Вскоре полицейские нашли злоумышленника благодаря видеофиксации. Против него возбудили уголовное дело о вандализме.

Похожий случай произошел в конце октября на станции метро «Жулебино» в Москве. Там безбилетник заметил «нужного» пассажира, побежал за ним, но быстро понял, что створки турникета уже наполовину закрылись. Тогда он надавил на одну из них и разбил.

Метро Вандализм Москва 2023
13 ноября 2023, 11:36
После посещения кинотеатра в Иркутске без вести пропал 11-летний ребенок
РИА «Новости»
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Школьник отправился с другом в кино в Свердловском округе, сел на такси и не вернулся домой. Полиция приступила к поискам 11-летнего мальчика, сообщила пресс-служба МВД по Иркутской области.

Ребенок 11 ноября вместе с другом посетил один из торговых центров, после чего должен был отправиться домой. По информации полиции, мальчик может находиться в районе микрорайона Зеленый Берег.

По словам представителя поискового отряда «Лиза Алерт», раньше он никогда не сбегал из дома. Сотрудники МВД опросили близких ребенка и таксиста, который отвозил его от кинотеатра.

В качестве особых примет ребенка родственники указали темно-русые волосы, карие глаза, рост около 120 сантиметров. Пропавший мальчик был одет в черный пуховик с коричневыми вставками, синие джинсы, темно-синюю шапку и белые кроссовки.

Ранее в Подмосковье в Видном из дома сбежали двое детей 11 и 13 лет. Школьники могли убежать из-за того, что боялись наказания за плохие отметки. В последний раз подростки попали на камеру около улицы Хачатуряна, когда они заходили в подъезд.

Дети Полиция
13 ноября 2023, 11:18
Толпа подростков набросилась на двух мужчин в Раменском
Соцсети
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Жители Раменского оказались свидетелями того, как толпа подростков избила двух мужчин. Видео с побоями появились в социальных сетях.

Около десяти подростков набросились на прохожих из-за ссоры после футбольного матча. На кадрах видно, как мужчина выбежал на проезжую часть, но его догнал один из нападающих и ударил кулаком по лицу.

По информации Telegram-канала «Раменское Жуковский» , молодые люди вступили в драку после того, как они выкрикнули фразы о каком-то отряде и хлопали в ладоши.

«Один из пострадавших долгое время не мог прийти в себя. Все произошло настолько быстро. Мужчины даже не успели понять, что происходит», - поделилась одна из жительниц Раменского с каналом.

Ранее 10-классник избил в Балашихе подростка. Школьник попал в больницу из-за ударов по голове и телу. В прокуратуру обратилась мать 14-летнего учащегося и сообщила, что ее сын получил ушиб головного мозга из-за драки. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и видеозаписи с камер наблюдения.

Драки Раменское
13 ноября 2023, 09:41
Полуторагодовалый мальчик выпал из окна с 18-го этажа
Пресс-служба Следственного комитета
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Полуторагодовалый мальчик открыл окно и упал с высоты 18-го этажа. Его обнаружили прохожие и отвезли в больницу, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области.

Ребенок находился в квартире с родителями. Когда все спали, мальчик решил полезть к окну, открыл его и упал. Он выжил, но получил травмы.

Следователи начали проводить проверку по факту падения мальчика из окна. По информации Telegram-канала Mash Siberia , очевидцы заметили, что с 18-го этажа что-то упало, но не придали этому значения. Примерно через полчаса прохожие нашли ребенка и вызвали скорую помощь. Семья полуторагодовалого малыша благополучная и на учете не состоит.

Следственный комитет призвал родителей внимательно следить за своими детьми и закрывать окна.

Ранее из окна квартиры в Щелкове выпал семилетний мальчик. Он разогревал еду, когда на кухне вспыхнул пожар. Мальчик выпрыгнул из окна второго этажа и получил сотрясение головного мозга. Ребенка нашли прохожие - он лежал без сознания около своего дома.

Дети Следственный комитет России

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