Сторонников ИГ за подготовку теракта в Черкесске осудили на 18,5 года

«Каждому из них назначено наказание в виде 18 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - указали в сообщении.

Их осудили за подготовку к теракту, участие в деятельности террористической организации, незаконный оборот взрывчатых веществ. ФСБ установила, что фигуранты через Telegram установили контакты с боевиками в Сирии.

По их наводке злоумышленники приехали в Черкесск, где сняли квартиру. Целью стало одно из административных зданий, где исламисты и планировали устроить теракт. Преступников задержали, когда они собирали взрывчатку.

Ранее боевиков, планировавших теракты, задержали в Дагестане. Их заблокировали в квартирах жилых домов в Каспийске и Махачкале. Жителей близлежащих зданий эвакуировали. При осмотре места задержания преступников специалисты нашли автоматическое оружие, самодельное взрывное устройство и боеприпасы.

*ИГ, «Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.