Стоматологи в Хабаровском крае удалили пациентке 16 зубов без показаний

Правоохранители выяснили, что происшествие случилось в октябре прошлого года. Женщина пришла лечить зубы в клинику. Там лечащий врач удалил ей 16 зубов и поставил протезы, которые не соответствовали физиологической особенности. В итоге у пациентки возникли осложнения.

Повторные походы в ту же клинику только осложняли положение. Тогда пациентка обратилась в другую больницу. Там врачи заявили, что ей не нужно было удалять 16 зубов, а протезы поставили неправильно.

«Решением Хабаровского районного суда с медицинской организации взысканы денежные средства, неустойка, штраф и компенсация морального вреда в связи с некачественным оказанием медицинских услуг на общую сумму 1,1 миллиона рублей», - сообщила прокуратура.

Ранее в Ленинградской области шестилетняя девочка умерла после того, как ей удалили зуб в одной из клиник. Во время оказания стоматологических услуг она потеряла сознание. Прибывшие на место ЧП медики не смогли ей помочь, ребенок умер.