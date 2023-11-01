01 ноября 2023, 11:23

Столовая в подмосковном кадетском училище приостановила работу из-за массового отравления

Unsplash
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Столовую в подмосковном кадетском училище в Луховицах закрыли из-за обнаружения кишечной инфекции у воспитанников школы-интерната. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В пищеблоке начали проводить дезинфекцию. Кроме того, Роспотребнадзор исследует в лабораториях образцы еды и сырья из школы.

«Причина возникновения очага ОКИ устанавливается, проводятся лабораторные исследования, о результатах которых сообщат дополнительно», - указали в ведомстве.

Всего в интернате недомогание из-за еды почувствовали 24 человека, 19 из них сейчас находятся в больнице.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту отравления. По информации следствия, ученики заразились через пищу ротавирусной инфекцией. Следователи приступили к опросам сотрудников кадетского училища и школьников.

По данным Telegram-канала Baza, у некоторых учеников интерната появилась высокая температура и ярко выраженные симптомы отравления. В больницу в тяжелом состоянии попали как минимум четыре человека.

Роспотребнадзор Луховицы
01 ноября 2023, 10:02
Пенсионеров из Тюмени выписала из квартиры собственная дочь
Unsplash
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Жительница Тюмени выписала своих родителей — пожилую пару — из квартиры, переоформив жилье на себя. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад в связи с нарушением прав пенсионеров. Об этом сообщил информационный центр СК России.

Жительница Тюмени выписала своих родителей - пожилую пару - из квартиры, переоформив жилье на себя. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад в связи с нарушением прав пенсионеров. Об этом сообщил информационный центр СК России.

Пожилые супруги уехали на некоторое время на лечение, но при возвращении домой не смогли попасть в квартиру. Пока их не было, родственница переписала недвижимость на себя и поменяла замки.

«По словам пенсионеров, их родная дочь переоформила квартиру на себя, пока они проходили лечение в медицинском учреждении», - указали в ведомстве.

Глава СК поручил исполняющему обязанности СУ СКР по Тюменской области Александру Бессмельцеву подготовить отчет по ситуации.

Ранее 41-летняя жительница Челябинска обокрала 71-летнего пенсионера. Женщина работала на него в качестве домработницы и во время уборки присвоила найденные в шкафу 100 тысяч рублей. Подозреваемая уже имела две судимости ранее.

Тюмень Пенсионеры
01 ноября 2023, 04:26
Число арестованных за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 15
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Количество арестованных за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 15. Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.

По ее словам, суд признал их виновными в совершении административного правонарушения.

«Восьмерым из них назначено наказание в виде административного ареста сроком на восемь суток, двоим с учетом состояния здоровья назначено по 60 часов обязательных работ», - рассказала Мамаева.

Она отметила, что арестованным вменяются обвинения по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Ранее стало известно, что Генпрокуратуру призвали проверить блогера Хасбика на антисемитизм и призывы к беспорядкам в Дагестане. С такой просьбой в правоохранительные органы обратился его подписчик. Он рассказал, что Хасбик призывал не сдавать квартиры еврейским беженцам и не обслуживать их в заведениях. Кроме этого, блогер призывал выселить евреев из гостиницы «Фламинго» в Хасавюрте.

Дагестан Суд Беспорядки Хасбулла Магомедов (Хасбик)
01 ноября 2023, 04:09
Два человека погибли при пожаре в частном доме на Сахалине
Пресс-служба МЧС
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Два человека погибли при пожаре в частном доме в Южно-Сахалинске. Об этом сообщило в Telegram-канале МЧС России.

«Пожарного извещателя не было - в огне погибли два человека», - сообщили в пресс-службе.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В тушении приняли участие 15 спасателей и 5 единиц техники регионального управления ведомства. В настоящий момент пожар полностью ликвидирован.

Что стало причиной ЧП, пока не сообщается.

Накануне, 31 октября, четыре человека, в том числе трое детей, пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Азове Ростовской области. По предварительным данным, огонь охватил квартиру на первом этаже дома по улице Победы, там находились бабушка с внуками. Площадь возгорания составила около десяти квадратных метров.

Пожары МЧС РФ
01 ноября 2023, 01:22
Кадеты подмосковного училища «Орел» массово отравились
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В кадетское училище «Орел» в Московской области вызвали скорую из-за массового отравления детей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его информации, более 20 кадетов пожаловались на ухудшение самочувствия. Воспитанники страдали от высокой температуры, тошноты и диареи. Врачи предварительно диагностировали у них гастроэнтерит. Потом стало известно, что у кадетов ротовирусная инфекция. Четыре ученика госпитализированы в тяжелом состоянии.

Училище расположено в селе Дединово. Там обучают будущих моряков.

Ранее в Перми участники всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов массово заразились кишечной инфекцией. После случившегося начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Как рассказала бабушка юной циркачки в беседе с «360», приехавшие на мероприятие дети питались в одном кафе , при этом симптомы отравления проявились не у всех юных посетителей.

Дети Болезни Врачи

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