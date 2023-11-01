Столовая в подмосковном кадетском училище приостановила работу из-за массового отравления

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В пищеблоке начали проводить дезинфекцию. Кроме того, Роспотребнадзор исследует в лабораториях образцы еды и сырья из школы.

«Причина возникновения очага ОКИ устанавливается, проводятся лабораторные исследования, о результатах которых сообщат дополнительно», - указали в ведомстве.

Всего в интернате недомогание из-за еды почувствовали 24 человека, 19 из них сейчас находятся в больнице.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту отравления. По информации следствия, ученики заразились через пищу ротавирусной инфекцией. Следователи приступили к опросам сотрудников кадетского училища и школьников.

По данным Telegram-канала Baza, у некоторых учеников интерната появилась высокая температура и ярко выраженные симптомы отравления. В больницу в тяжелом состоянии попали как минимум четыре человека.