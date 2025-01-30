«Столкнулись и упали в реку». Опубликованы переговоры диспетчеров об авиакатастрофе в США

Диспетчер, связавшаяся с военными, выполнявшими тренировочный полет, спросила, видят ли они приближающийся пассажирский самолет. Далее она запросила визуальное эшелирование и дала экипажу сигнал изменить траекторию полета.

Спустя несколько секунд произошла авиакатастрофа, и на аудиозаписи были слышны вздохи. Работница вышки оповестила о произошедшей катастрофе другого пилота.

«Я не знаю, заметили ли вы ранее, что произошло, но в конце захода на посадку при счете 3:3 произошло столкновение. Мы собираемся приостановить работу взлетно-посадочной полосы на неопределенное время. Настоятельно рекомендую вам скоординировать свои действия с компанией. Дайте мне знать, что вы хотите сделать», - сообщила она, говоря о взлетно-посадочной полосе 33.

После этого диспетчер доложила о случившемся в оперативные службы.

«Пожарная служба, в реке произошел инцидент, самолет и вертолет упали в реку. CRJ и вертолет столкнулись, я бы сказала, приблизительно в полумиле (около 800 метров - прим. ред.), - сказала женщина.

The Wall Street Journal ссылкой на передававшиеся самолетом данные о местоположении. заявила, что авиакатастрофа произошла на высоте около 300 футов, или 91,4 метра.

Ранее появилась информация о том, что причиной авиакатастрофы в Вашингтоне могла стать ошибка диспетчера. Президент США Дональд Трамп заявил, что авиакатастрофу можно было предотвратить.

Экипаж военного вертолета должен был развернуться, и диспетчерской вышке следовало дать ему соответствующее указание, а не задавать вопрос о том, видят ли они воздушное судно American Airlines.