Столкновение пожарной машины с автобусом в Москве попало на видео

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Судя по кадрам, пожарная машина врезалась в пассажирский автобус. После удара из общественного транспорта выпали несколько человек.

Источник 360.ru сообщил, что с места массового ДТП госпитализировали 14 пострадавших. Получившего тяжелые травмы водителя автобуса эвакуировали на вертолете.

В Госавтоинспекции столицы заявили, что водитель КамАЗа проехал перекресток на красный свет. В результате произошло столкновение с автобусом , повреждения получили еще три легковых автомобиля, стоявшие на светофоре.

По данным источника 360.ru в экстренных службах Москвы, всего в аварии пострадали 14 человек, включая двух спасателей.