22 декабря 2024, 23:26

Столкновение пожарной машины с автобусом в Москве попало на видео

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Авария с автобусом, пожарной машиной и тремя автомобилями произошла в Марьине. Момент массовой аварии на юге-востоке Москвы попал на видео, которое оказалось в распоряжении 360.ru.

Судя по кадрам, пожарная машина врезалась в пассажирский автобус. После удара из общественного транспорта выпали несколько человек.

Источник 360.ru сообщил, что с места массового ДТП госпитализировали 14 пострадавших. Получившего тяжелые травмы водителя автобуса эвакуировали на вертолете.

В Госавтоинспекции столицы заявили, что водитель КамАЗа проехал перекресток на красный свет. В результате произошло столкновение с автобусом , повреждения получили еще три легковых автомобиля, стоявшие на светофоре.

По данным источника 360.ru в экстренных службах Москвы, всего в аварии пострадали 14 человек, включая двух спасателей.

ДТП Видео Автобусы Машины Москва
22 декабря 2024, 21:53
«Чудом уцелела». Владелица легковушки раскрыла подробности ДТП на юго-востоке Москвы
Телеканал «360»
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Столкнувшаяся с автобусом пожарная машина на Новочеркасском бульваре в Москве отлетела и ударилась в стоявшую на светофоре легковушку. Об этом 360.ru рассказала владелица поврежденной машины.

Она уточнила, что машина пожарной службы была не одна, а ехала в колонне с включенными мигалками.

«Я стояла на светофоре. Автобус и пожарная машина столкнулись. От удара пожарную машину занесло на мой автомобиль. Чудом уцелела. Я жива, слава Богу», - призналась девушка.

Пресс-служба Госавтоинспекции Москвы сообщила, что по предварительным данным, массовую аварию на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского проспекта спровоцировал водитель «КамАЗ», который проехал перекресток на красный свет. В результате он столкнулся с автобусом и еще тремя машинами, стоявшими на светофоре.

«По предварительным данным, пострадали 10 человек, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение», - уточнили в пресс-службе.

По данным источника 360.ru в экстренных службах столицы, всего в аварии пострадали 14 человек, включая двух спасателей. Для эвакуации пострадавших на место направили вертолет.

ДТП Москва
22 декабря 2024, 21:21
Массовое ДТП с пожарной машиной произошло на юго-востоке Москвы
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На юго-востоке Москвы в Марьино произошло массовое ДТП. Столкнулись автобус, пожарная машина, электробус и три автомобиля. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария произошла вечером около 20 часов недалеко от дома по Новочеркасскому бульвару, 21а. Направлявшийся на вызов на Батайский проезд, 31 наряд МЧС столкнулся с автомобилем и вылетел на тротуар. Повреждения получили также автобус, электробус и еще две машины.

К месту происшествия съехались бригады скорой помощи и спасатели. Источник 360.ru сообщил, что пострадали более 10 человек.

Еще одна авария случилась на юге Москвы. Пытаясь уйти от столкновения на Бирюлевской улице, машина вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов. К месту ДТП приехала скорая помощь.

ДТП МЧС РФ Автобусы Машины Москва
22 декабря 2024, 17:14
Автомобиль снес двух пешеходов в попытке уйти от столкновения на юге Москвы
РИА «Новости»
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Автомобиль уходил от столкновения и вылетел на тротуар, где снес двух пешеходов. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП произошло на Бирюлевской улице в районе дома № 17. По информации источника, пешеходы пострадали.

К месту аварии приехали полицейские и скорая помошь.

В Париже при схожих обстоятельствах погибла российская модель Светлана Савицкая. Девушка шла по тротуару, когда ее снес автомобиль, вылетевший с дороги.

Водитель одной из машин не смог войти в крутой поворот, из-за чего его авто вынесло на встречную полосу движения. Второе свернуло на тротуар в попытке избежать лобового столкновения.

ДТП Дороги Машины Водители Москва
22 декабря 2024, 15:53
Австралиец задавил русского туриста на Пхукете
Global Look Press
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Пожилой житель Санкт-Петербурга погиб во время отдыха на Пхукете, его переехал гражданин Австралии на гидроцикле. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Дэвид Роберт катался на водном мотоцикле возле берегов острова. Сразу после столкновения с купающимся мужчиной он скрылся с места, быстро собрал вещи в отеле и уехал. Местные рыбаки позднее обнаружили в воде тело 58-летнего Кирилла Г.

Полицейские сумели найти 25-летнего подозреваемого и отследить его передвижение с помощью камер наблюдения и очевидцев. Покинуть страну австралиец не успел, его задержали на острове Пхи-Пхи и доставили на Пхукет. Правоохранители предъявили ему обвинение в халатности, повлекшей смерть, на допросе свою вину Роберт отрицал.

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