18 декабря 2023, 18:56

Столкновение поезда и грузовика в Домодедове показали на видео

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения электропоезда и грузового автомобиля в Домодедове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Проверку проводит Юго-Западная транспортная прокуратура, причины произошедшего устанавливаются. В случае наличия оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - заявили в прокуратуре.

По предварительным данным, ДТП произошло в понедельник , в 12:02. КамАЗ остановился на железнодорожном переезде по улице Корнеева, электропоезд не успел сбросить скорость и снес технику с путей. В результате инцидента задержка движения остальных поездов не превысила 15 минут.

На опубликованных кадрах видно, как несколько мужчин находились рядом с кабиной большегруза за несколько секунд до столкновения. Увидев приближающийся поезд, они успели отбежать в сторону. В ЧП никто не пострадал.

Ранее поезд сбил легковой автомобиль на железнодорожных путях в Екатеринбурге, водителя с травмами увезли в больницу.

Прокуратура РФ Грузовики ДТП Видео Поезда
18 декабря 2023, 19:23
Место гибели краснодарского строителя сняли на видео
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Краснодарскую стройку, где местный житель расстрелял вагончик с рабочими, сняли на видео. Кадры с места ЧП опубликовал «360».

Судя по видео, стройку не оцепили. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов уже завершили осмотр места преступления.

СК возбудил уголовное дело по факту убийства и ранения второго строителя. В ведомстве уточнили, что тело 61-летнего мужчины с огнестрельным ранением нашли в бытовом вагончике в ночь на 18 декабря. Пострадал его 52-летний знакомый.

Неизвестный, как удалось установить следствию, выстрелил по вагончику, где находились двое рабочих, минимум четырежды «В результате один мужчина скончался, второму причинено огнестрельное ранение ноги, его госпитализировали», - уточнили в СК.

С места происшествия уже изъяли пули и гильзы, назначили судебно-медицинскую и баллистическую экспертизы. Следователи начали допрос свидетелей и розыск подозреваемого.

По данным СМИ, конфликт между местным жителем и строителями возник якобы из-за неверно вырытой траншеи.

Прокуратура РФ Грузовики ДТП Видео Поезда
18 декабря 2023, 17:41
Основателя «Пасош» и «Прыгай киски» Мартича могут выдворить из России
РИА «Новости»
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Музыканта и основателя групп «Прыгай киска» и «Пасош» Петара Мартича могут выдворить из России. Его обвинили в пропаганде наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, против 30-летнего музыканта сербского происхождения возбудили дело об административном правонарушении. Ему грозит наказание в размере 30 тысяч рублей и депортация из России после 15 дней ареста. Дело направили для рассмотрения в Никулинский суд столицы.

Петар Мартич проживает в Москве с 2002 года. Он окончил здесь школу и поступил на факультет журналистики, но не получил высшее образование. С 2014 года Мартич стал активно заниматься музыкой.

Ранее песни рок-группы «Агата Кристи» признали пропагандой наркотиков. Объектом внимания Роскомнадзора стали композиции «Моряк» и «Опиум для никого» , записанные в 1990-х годах.

Наркотики Музыка Москва 2023
18 декабря 2023, 15:47
Поезд столкнулся с грузовиком в Домодедове
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Тепловоз в Домодедове столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ на железнодорожном переезде. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Московской области.

ЧП произошло в понедельник, 18 декабря, на переезде по улице Корнеева. По предварительным данным, водитель КамАза остановился на железнодорожных путях, где на него наехал тепловоз, который двигался по тупиковой ветке.

Тепловоз и большегруз получили механические повреждения, в результате столкновения никто не пострадал.

Полицейские начали проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Около двух недель назад в Северной Осетии пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем «ВА3-2106». В результате ДТП погибли два человека из легковушки , пассажиры поезда не пострадали. Спустя некоторое время поезд продолжил движение по маршруту, ситуация не вызвала задержки других составов.

МВД РФ ДТП Машины Поезда
18 декабря 2023, 15:38
Мужчина погиб из-за упавшей с крыши сосульки в Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге мужчина умер из-за падения с крыши дома сосулек и снега. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

ЧП произошло в Калининском районе. По данным собеседника агентства, погибший работал дворником.

«Тело дворника обнаружили сегодня по адресу проспект Мечникова, дом 10. Предварительно, его прибило снежными массами и сосульками, упавшими с крыши», - подвернул источник.

Медики прибыли на место происшествия. При осмотре тела они зафиксировали травму головы.

По данным «Фонтанки» , снег и сосульки обрушились на 31-летнего мужчину около 10:00. Как отметил генеральный директор «Жилкомсервиса № 3 Калининского района» Александр Лазарев, погибший был в куртке сотрудника ЖКС, но дворником не работал. А последний раз крышу этого дома чистили в субботу, 16 декабря.

В Ростове-на-Дону дерево упало на человека. Из-за непогоды за два дня в травмпункты города обратились 333 человека, сообщил RT.

Санкт-Петербург Мужчины

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