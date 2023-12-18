Столкновение поезда и грузовика в Домодедове показали на видео

«Проверку проводит Юго-Западная транспортная прокуратура, причины произошедшего устанавливаются. В случае наличия оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - заявили в прокуратуре.

По предварительным данным, ДТП произошло в понедельник , в 12:02. КамАЗ остановился на железнодорожном переезде по улице Корнеева, электропоезд не успел сбросить скорость и снес технику с путей. В результате инцидента задержка движения остальных поездов не превысила 15 минут.

На опубликованных кадрах видно, как несколько мужчин находились рядом с кабиной большегруза за несколько секунд до столкновения. Увидев приближающийся поезд, они успели отбежать в сторону. В ЧП никто не пострадал.

Ранее поезд сбил легковой автомобиль на железнодорожных путях в Екатеринбурге, водителя с травмами увезли в больницу.