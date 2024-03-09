09 марта 2024, 15:14

Столичную полицию перевели на усиленный режим службы

РИА «Новости»
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Сотрудников полиции в Москве перевели на усиленный режим службы в связи с публикацией посольства США о возможных терактах. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В центре столицы число патрульных групп увеличили в 2-2,5 раза. Для обеспечения безопасности на дежурство вышли правоохранители в гражданской одежде, отметили авторы статьи.

По информации издания, в состав каждого патруля включили как минимум одну девушку. В публикации предположили, что так полицейские смогут проверять подозрительных людей обоих полов.

Об угрозе террористических актов первым заявило американское посольство. Дипломаты предупредили иностранцев, что 8–9 марта экстремисты якобы могут устроить теракт в российской столице. О возможных угрозах также объявили диппредставительства Великобритании, Канады, Южной Кореи и Чехии.

США Терроризм Полиция Москва
09 марта 2024, 15:23
Шестилетний самокатчик попал под автобус в Петербурге
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В Санкт-Петербурге шестилетний мальчик попал под колеса автобуса. ДТП произошло, когда ребенок на самокате ехал через дорогу на красный сигнал светофора, сообщили «Известия».

По данным издания, авария случилась 8 марта рядом с домом № 94 на Среднем проспекте на пешеходном переходе.

Мальчика сопровождал отец. После случившегося они сами ушли с места ДТП.

Ближе к вечеру пострадавшему вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики увезли ребенка в больницу, где ему диагностировали травмы и ушибы.

Ранее женщина, управляя автомобилем Nissan Qashqai , стала виновницей массовой аварии в Москве на шоссе Энтузиастов. Она резко затормозила и включила правый поворотник, из-за чего столкнулись две легковушки и грузовик. В результате аварии травмы получили 25-летний водитель и 22-летняя девушка, которая находилась в салоне такси.

Санкт-Петербург Дети ДТП
09 марта 2024, 14:36
Огнеборцы локализовали в Приморье пожар площадью 950 гектаров
Пресс-служба МЧС
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Пожарные локализовали возгорание на площади 950 гектаров на землях лесного фонда в Малой Кеме в Приморье. Об этом сообщило правительство региона.

«Крупный пал в районе села Малая Кема Тернейского муниципального округа Приморья локализован», - указали в пресс-службе.

В тушении пожара участвуют 50 специалистов и 10 единиц техники. За сутки в Приморье зафиксировали три пожара общей площадью в 985 гектаров. Два возгорания произошли в поселках Гвоздево и Краскино Хасанского муниципального округа.

В пресс-службе правительства также напомнили, что особый противопожарный режим ввели в 22 муниципалитетах Приморья.

Ранее МЧС обнародовало кадры с тушением пожара в селе Ромашка Хасанского муниципального округа. Огонь охватил территорию в тысячу «квадратов», для борьбы с возгоранием ведомство задействовало 200 специалистов и 37 единиц техники.

Пожары Лесные пожары Приморье
09 марта 2024, 13:42
Внезапно скончавшегося бодибилдера кремировали в Екатеринбурге
Freepik
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В Екатеринбурге простились с известным бодибилдером Дмитрием Кимаком. Сестра покойного рассказала сайту Ural.kp.ru о возможной причине смерти спортсмена.

«Возможно, у Дмитрия было какое-то заболевание, о котором он не знал, и протекало оно бессимптомно. От нагрузок и стресса перед соревнованиями не выдержало сердце», - уточнила она.

Родственница также отметила, что Дмитрия кремировали. На его похороны собрались почти 100 человек, включая близких, друзей и его первого тренера.

Она добавила, что 3 марта у 28-летнего спортсмена наступила внезапная сердечная смерть. В крови брата не обнаружили запрещенных веществ.

Перед смертью Кимак принял участие в крупных соревнованиях. Спортсмен завоевал кубок на состязаниях в ЦК «Урал» 1 марта.

Спортсмены Болезни Екатеринбург
09 марта 2024, 12:28
«Госпитализированы 17 человек». Вяльбе — о состоянии лыжниц после массового завала в Сочи
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После массового завала на спартакиаде в Сочи госпитализировали 17 лыжниц. Об этом рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, чьи слова привело издание «Спорт-Экспресс».

Накануне состоялся женский масс-старт классическим стилем. Во время мероприятия на скоростном участке трассы в селе Эстосадок произошел массовый завал, и некоторые спортсменки пострадали.

«Самые последние сведения: изначально было госпитализировано 17 человек с разными травмами», - сообщила Вяльбе.

По ее словам, 16 девушек уже выпустили из больницы. Еще одна спортсменка находится в детском медицинском учреждении. Пока неизвестно, есть ли у нее перелом, врачи не дают этой информации.

Вяльбе также заявила, что пострадавшие лыжницы не имели достаточной физической подготовки для прохождения трассы. Спортсмены часто сталкиваются с риском травм, подчеркнула глава ФЛГР.

Спортсмены Больницы Сочи Россия

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