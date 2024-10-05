05 октября 2024, 20:33

«Столб огня как у ракеты». Боцман погиб при взрыве на танкере

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Матрос погиб при исполнении обычных обязанностей на танкере. Он чистил посадочное место на горловине буксира для установки якорей, когда взорвался газ. Подробности рассказал источник 360.ru.

«В мад танке была пресная вода, мы систему мыли внутреннюю. Где-то что-то вымыли видимо, какой-то газ или остатки слопа. И пошла какая-то химическая реакция. Потому что танки открыли в 08:00, в 09:00 воду погоняли между танками и в 11:00 закончили», - рассказал собеседник 360.ru.

В 13:00 боцман начал менять резину, для этого нужно было почистить металлической щеткой посадочное место на горловине. По словам источника, моряк сел на палубу и ноги свесил в горловину, а потом раздался взрыв.

«Столб огня был как у ракеты на высоту четырех метров примерно, и как раз эта волна и его подхватила. В воздухе матрос сальто сделал раз пять-шесть, и потом со всей силой упал на пол», - рассказал источник.

Мужчина получил множественные переломы черепа, повреждение легких и ожег 60% тела второй степени. Вертолет санавиации забрал его в больницу, он был еще жив, но без сознания. Однако травмы оказались несовместимыми с жизнью, и моряк умер в больнице на следующий день.

Вертолеты Газ Взрывы
05 октября 2024, 16:47
Склад с тремя тысячами тонн гороха загорелся в Красноярском крае
Пресс-служба МЧС
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В Красноярском крае загорелся склад с более чем тремя тысячами тонн гороха, сообщила пресс-служба МЧС России. На место ЧП отправились спасатели.

«Менее чем за два часа пожар локализован на 2400 квадратах. На месте работают 16 специалистов и шесть единиц техники», - уточнили в министерстве.

Накануне огонь охватил склад с полипропиленовой продукцией в Воронежской области. Пламя распространилось на площади около двух тысяч квадратных метров. Пожар удалось потушить благодаря усилиям почти сотни сотрудников МЧС.

Пожары МЧС РФ
05 октября 2024, 15:04
Военный пригрозил открыть огонь из гранатомета по магазину в Москве
РИА «Новости»
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Житель Москвы угрожает обстрелять магазин из гранатомета. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, мужчина вызвал сотрудников полиции с просьбой проверить торговую точку «Авокадо» в Можайском районе на Рябиновой улице. Правоохранители прибыли, но москвич назвал их «коррумпированными» и пригрозил открыть огонь по магазину.

«Заявил, что если не проведут проверку магазина, возьмет гранатомет и выстрелит. Сообщил, что является военнослужащим», - рассказал источник.

Недалеко от магазина находится Ломоносовская школа.

Накануне пьяный москвич пригрозил устроить взрыв возле станции метро «Тимирязевская». Мужчину забрали врачи скорой помощи.

Военные Взрывы Магазины Москва
05 октября 2024, 12:34
Четверо детей отравились неизвестным веществом под Саратовом
РИА «Новости»
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В больницу города Вольска доставили четырех детей с признаками отравления. Об этом сообщила пресс-служба главка управления МВД по Саратовской области.

«В медицинское учреждение в городе Вольске Саратовской области с признаками отравления неизвестным веществом поступили четыре ребенка вечером 4 октября. Проводится проверка», - заявили в ведомстве.

В Telegram-канале областной прокуратуры добавили, что предварительной причиной состояния детей является отравление лекарственными препаратами.

В Минздраве по региону ТАСС уточнили, что в состоянии средней степени тяжести пострадавших доставили в районную больницу.

«После осмотра принято решение о транспортировке одного ребенка в медицинское учреждение областного центра. Состояние всех детей сейчас стабильное. В условиях стационара им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - отметили в ведомстве.

Ранее воспитанники спортивной школы в Якутии попали в больницу с отравлением.

Саратов Дети
04 октября 2024, 16:04
Пожар на складе с пропиленом в Воронежской области локализовали
Пресс-служба МЧС
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Пожарные локализовали возгорание на складе с пропиленом в селе Бабяково Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Тушат пожар около 90 специалистов и 28 единиц техники. От огня удалось спасти второй склад и газовую станцию. Площадь возгорания - около двух тысяч квадратных метров.

Спасатели также опубликовали кадры с места происшествия.

Утром вражеские беспилотники попытались атаковать нефтебазу в Воронеже. Однако губернатор Александр Гусев заверил, что пожар не нанес объекту ущерба, и огонь быстро потушили.

В сентябре мощнейший пожар случился в Новой Усмани. Огонь охватил 3,5 тысячи квадратных метров склада с пропиленовой тарой. В тушении задействовали 50 специалистов и 18 единиц техники. При пожаре никто не пострадал.

Пожары МЧС РФ

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