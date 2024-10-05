«Столб огня как у ракеты». Боцман погиб при взрыве на танкере

«В мад танке была пресная вода, мы систему мыли внутреннюю. Где-то что-то вымыли видимо, какой-то газ или остатки слопа. И пошла какая-то химическая реакция. Потому что танки открыли в 08:00, в 09:00 воду погоняли между танками и в 11:00 закончили», - рассказал собеседник 360.ru.

В 13:00 боцман начал менять резину, для этого нужно было почистить металлической щеткой посадочное место на горловине. По словам источника, моряк сел на палубу и ноги свесил в горловину, а потом раздался взрыв.

«Столб огня был как у ракеты на высоту четырех метров примерно, и как раз эта волна и его подхватила. В воздухе матрос сальто сделал раз пять-шесть, и потом со всей силой упал на пол», - рассказал источник.

Мужчина получил множественные переломы черепа, повреждение легких и ожег 60% тела второй степени. Вертолет санавиации забрал его в больницу, он был еще жив, но без сознания. Однако травмы оказались несовместимыми с жизнью, и моряк умер в больнице на следующий день.