Стоит и зовет маму. Ребенка заметили в открытом окне на 11-м этаже высотки в Москве
Маленькую девочку заметили стоящей на подоконнике открытого окна в одном из домов на проспекте Вернадского в Москве, сообщил источник «360». По его данным, ребенок находится в квартире на 11-м этаже.
По предварительной информации, ЧП произошло в доме 125, корпус 1, уточнил собеседник «360». На вид девочке около шести лет.
«На место направили Росгвардию», - добавил источник.
Официально данные о происшествии пока не подтверждены. Все обстоятельства случившегося уточняются.
UPD: ребенка сняли с подоконника до приезда сотрудников экстренных служб, уточнил собеседник «360».