Стихийный мемориал возник у ледового дворца в Воскресенске
Еще один стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Crocus City Hall появился у ледового дворца «Химик» в Воскресенске. Видео оказалось в распоряжении «360».
В кадр попали люди, возлагающие к мемориалу цветы. Почтить память погибших пришли представители администрации округа и местного хоккейного клуба «Химик».
Ранее глава Воскресенска Алексей Малкин сдал кровь для пострадавших в результате теракта.
Стихийные мемориалы после трагедии образовались у Crocus City Hall в Красногорске, возле стелы «Ангел мира» в Оренбурге. В Сербии цветы приносят к посольству России в Белграде. В Тюмени состоялась траурная акция скорби. В Самарской области ввели двухдневный траур , в Кузбассе он продлится три дня. В федеральных культурных учреждениях по всей России отменили массовые развлекательные мероприятия.
В результате стрельбы и пожара в Crocus City Hall вечером 22 марта погибли, по последним данным, 115 человек.
Пострадавших оказалось более 100.