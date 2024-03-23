Стихийный мемориал возник у ледового дворца в Воскресенске

В кадр попали люди, возлагающие к мемориалу цветы. Почтить память погибших пришли представители администрации округа и местного хоккейного клуба «Химик».

Ранее глава Воскресенска Алексей Малкин сдал кровь для пострадавших в результате теракта.

Стихийные мемориалы после трагедии образовались у Crocus City Hall в Красногорске, возле стелы «Ангел мира» в Оренбурге. В Сербии цветы приносят к посольству России в Белграде. В Тюмени состоялась траурная акция скорби. В Самарской области ввели двухдневный траур , в Кузбассе он продлится три дня. В федеральных культурных учреждениях по всей России отменили массовые развлекательные мероприятия.

В результате стрельбы и пожара в Crocus City Hall вечером 22 марта погибли, по последним данным, 115 человек.

Пострадавших оказалось более 100.