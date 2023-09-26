Стена обрушилась в здании хлебокомбината в Уфе из-за пожара
Пожар охватил корпус хлебокомбината в Уфе в ночь на вторник, 26 сентября. Из-за этого у здания обрушилась одна из стен, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС Башкирии.
Пожар вспыхнул в здании на Элеваторной улице.
«По прибытию пожарных происходило горение на площади 60 квадратных метров, произошло обрушение торцевой стены здания на площади 200 квадратных метров», - сообщили в МЧС.
Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Огонь вспыхнул на техническом этаже на высоте 30 метров.
При пожаре пострадал один человек, сообщили в ГУ МЧС Башкирии. Его доставили в больницу. Информация о его состоянии уточняется.
Спасатели смогли локализовать пожар через два с половиной часа после поступившего в дежурную часть звонка о происшествии. Что стало причиной возгорания, предстоит установить специалистам.
Торговый павильон загорелся в Кировском районе Астрахани 24 сентября. Огонь распространился на площади 450 квадратных метров. Спасатели приступили к работе по повышенному рангу.
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