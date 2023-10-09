Стеклянный лифт с людьми упал в торговом центре в Самаре

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Все случилось вечером 9 октября. В торговом центре с высоты второго этажа слетел стеклянный лифт. В этот момент в кабине находились трое молодых людей 2005 года рождения.

В региональном главке МЧС отметили, что верхняя часть кабины слетела с направляющих на уровне второго этажа, это привело к опрокидыванию кабины, указал ТАСС.

«В результате происшествия погибших и пострадавших нет», - сообщили в МЧС по региону.

Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего, указали в региональном надзорном ведомстве в Telegram-канале.

«Прокуратура Кировского района проводит проверку соблюдения требований безопасности при эксплуатации технического устройства», - уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что аварийная остановка кабины лифта произошла из-за схода колеса с направляющей рельсы.