Стеклянный лифт с людьми упал в торговом центре в Самаре
В торговом центре «Вива Лэнд» в Самаре упала кабина лифта. В этот момент в ней находились три пассажира, сообщил Telegram-канал «ЧП Самара». Прокуратура Самарской области проводит проверку в связи с произошедшем.
Все случилось вечером 9 октября. В торговом центре с высоты второго этажа слетел стеклянный лифт. В этот момент в кабине находились трое молодых людей 2005 года рождения.
В региональном главке МЧС отметили, что верхняя часть кабины слетела с направляющих на уровне второго этажа, это привело к опрокидыванию кабины, указал ТАСС.
«В результате происшествия погибших и пострадавших нет», - сообщили в МЧС по региону.
Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего, указали в региональном надзорном ведомстве в Telegram-канале.
«Прокуратура Кировского района проводит проверку соблюдения требований безопасности при эксплуатации технического устройства», - уточнили в пресс-службе.
Там отметили, что аварийная остановка кабины лифта произошла из-за схода колеса с направляющей рельсы.