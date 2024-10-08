Стая собак напала на школьницу в Якутии

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По данным ведомства, днем 7 октября в районе дома № 12 по улице Строителей стая собак накинулась на девочку. Отец и подоспевший на помощь прохожий смогли отогнать животных от ребенка.

Девочка получила рвано-укушенные раны тела. По данным СМИ, пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, ее прооперировали. Угольное дело возбудили по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей должностным лицом.

Прокуратура Нерюнгри организовала проверку по факту нападения на ребенка бездомных собак. Ведомство оценит исполнение органами местного самоуправления законов об ответственном обращении с животными. По результатам проверки специалисты примут меры прокурорского реагирования.