Стая собак напала на 10-летнюю девочку в Челябинске

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Председатель СК Александр Бастрыкин уже затребовал доклад по делу о нападении собак на ребенка. Правоохранители получили информацию о происшествии из СМИ и соцсетей, где говорилось, что 17 декабря безнадзорная собака атаковала несовершеннолетнюю девочку.

«Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что стаи бродячих животных регулярно нападают на прохожих, однако мер к их отлову не принимается», - уточнили в информцентре.

Следователи возбудили дело по статье о халатности. Центральный аппарат ведомства поставил расследование уголовного дела на контроль.

Ранее агрессивная собака искусала во время лекции студентов Северо-Осетинской медицинской академии.