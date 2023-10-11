Стая собак чуть не растерзала школьницу в Хабаровском крае
Бездомные собаки напали на восьмилетнюю девочку в селе Галкино в Хабаровском крае. Следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону и Еврейской автономной области.
По данным ведомства, после нападения девочка получила травмы. Сейчас ребенок проходит амбулаторное лечение в больнице. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
Региональная прокуратура назначила проверку, после которой при наличии оснований будут приняты соответствующие меры.
«В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц органа местного самоуправления по организации отлова безнадзорных животных», - указали в ведомстве.
Ранее три собаки накинулись на 13-летнюю девочку в поселке Касимово в Ленинградской области. Школьница попала в больницу, врачи ей наложили 20 швов. В апреле жертвой псов на Сахалине стал восьмилетний мальчик. Позже от бродячих собак пострадала семилетняя девочка.