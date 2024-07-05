05 июля 2024, 23:05

Стая бродячих собак напала на ребенка в Шатуре

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Бродячие собаки набросились на ребенка на одной из улиц Шатуры. Мальчик попал в больницу с множественными укусами, сообщила пресс-служба прокуратуры по Московской области.

По данным ведомства, утром 5 июля около дома №34 по проспекту Ильича бездомная стая накинулась на пятилетнего ребенка.

У мальчика диагностировали укусы тела, его госпитализировали. Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей.

Сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства произошедшего. Они дадут оценку исполнению родителями своих обязанностей по воспитанию ребенка, поскольку он находился на улице без сопровождения взрослых.

Похожий случай произошел в Чите.

Девятилетний мальчик попал в реанимацию в тяжелом состоянии после нападения бездомных собак в детском лагере.

Ранее в Ноябрьске стая собак откусила школьнику часть ягодицы. Мать пострадавшего рассказала, что после этого сын боится выходить на улицу.

Дети Прокуратура РФ Собаки Шатура
05 июля 2024, 23:28
Дом культуры загорелся на Ленинском проспекте в Москве
РИА «Новости»
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В Москве загорелось здание дома культуры, расположенное на Ленинском проспекте. Пожар удалось локализовать на площади в 350 квадратных метрах. Обошлось без пострадавших, сообщила пресс-служба МЧС России.

В ликвидации возгорания участвовали 94 специалиста и 27 единиц техники МЧС. Находившиеся в ДК люди эвакуировались самостоятельно.

«Пожар в доме культуры локализовали на 350 квадратных метрах», - уточнили в ведомстве.

Как сообщил источник 360.ru, в МЧС готовят вертолет на Ленинский проспект. Спасатели уже отправились на водозаборную точку на Воробьевской набережной.

Ранее в Подмосковье загорелся автобус на трассе в районе деревни Новая Купавна. Возгорание потушили, обошлось без пострадавших.

В Башкирии сотрудники МЧС спасли четырех человек из горящего дома в селе Мариинский. Еще 25 человек эвакуировали.

Спасатели Пожары МЧС РФ Видео Москва
05 июля 2024, 22:48
Водитель Tesla погиб в ДТП на Кутузовском проспекте
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Один человек погиб и два пострадали в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, водитель электромобиля Tesla не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota», - уточнили в ведомстве.

Столкнувшиеся машины отбросило на проезжавшие мимо Chevrolet и Li Xiang. В результате аварии водитель Tesla погиб на месте. Кроме того, в ДТП пострадали два человека - пассажирки Tesla и Toyota. Их госпитализировали.

В прокуратуре Западного административного округа проконтролируют установление обстоятельств ДТП, сообщила пресс-служба ведомства.

В августе 2022 года Tesla попал в ДТП на улице Добролюбова на северо-востоке Москвы. Кадры аварии завирусились в Сети. Электромобиль влетел в столб, ему полностью разнесло переднюю часть.

ДТП Tesla Водители Электромобили Москва
05 июля 2024, 21:16
Tesla попала в ДТП на западе Москвы
РИА «Новости»
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Два автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека, сообщил источник 360.ru.

«ДТП произошло около 20:30. На дороге столкнулись Toyota и электромобиль Tesla. Предварительно известно о трех пострадавших», - отметил он.

Сейчас на месте происшествия работают медики и сотрудники ГИБДД.

По данным столичного дептранса , столкновение двух машин произошло в районе дома № 30. На месте находятся оперативные службы Москвы.

Водителей также предупредили, что автомобильное движение в этом районе затруднено, поэтому нужно выбирать пути объезда. Обстоятельства ДТП уточняются.

В пресс-службе МЧС подтвердили данные о трех пострадавших. Всех получивших травмы передали врачам.

Ранее авария с участием трех иномарок произошла в Шмитовском проезде столицы. Дорогу не поделили две Toyota и электромобиль Tesla.

Водителя одной из иномарок госпитализировали.

ДТП ГИБДД Tesla Иномарки Водители Электромобили Дептранс Москвы Москва
05 июля 2024, 20:57
Пять авто столкнулись в Ленинградской области
Пресс-служба МВД
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Один человек погиб и трое пострадали в массовой аварии в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Сегодня в 15:14 на 95-м километре Новоприозерского шоссе произошло столкновение пяти автомашин. В результате аварии погибла девушка (на вид 25 лет). Личность погибшей устанавливается», - уточнили в ведомстве.

На место аварии прибыли инспекторы ГАИ. Полиция проведет проверку по факту массового ДТП.

Ранее две женщины погибли в результате лобового столкновения в Башкирии. Авария с участием трех машин произошла у деревни Явгильдино в Караидельском районе республики.

Автомобиль Lada выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с еще одним отечественным авто. Потом в машины въехал ВАЗ. В результате аварии погибли две женщины-водителя. У одной из них осталось двое детей, они ехали на машине вместе с матерью.

Ленинградская область ДТП ГИБДД Полиция

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