16 января 2024, 05:39

Стая бездомных собак насмерть загрызла мужчину в Хабаровске

РИА «Новости»
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Стая бездомных собак собака напала на мужчину в Хабаровске этим утром, он погиб. Об этом сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Хабаровского края.

«Ранним утром 16 января по улице Айвазовского в Хабаровске стая бездомных собак напала на мужчину. 38-летний мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи», - уточнили в ведомстве.

Прокуратура Индустриального района проводит проверку. По ее результатам оценят работу должностных лиц органов местного самоуправления, отвечающих за содержание и отлов безнадзорных животных.

Очевидцы рассказали, что бригада скорой помощи не могла оказать пострадавшему мужчине помощь из-за агрессивных собак, сообщило издание «КП» - Хабаровск». Личность погибшего и все обстоятельства произошедшего пока устанавливаются.

Ранее в Сети появились кадры нападения бродячих собак на мальчика в Омске во дворе на улице Мельничной. Агрессивных псов смог отогнать мужчина, который оказался поблизости.

Смертность Прокуратура РФ Собаки Животные
16 января 2024, 06:15
Автобус в Турции перевернулся, погибли 9 человек
Unsplash
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На юго-востоке Турции в районе Айдынчык произошло смертельное ДТП. Пассажирский автобус врезался в ограждение и перевернулся. Погибли девять человек, сообщил TRT.

Автобус ехал из Мармариса в Мардин, врезался в барьер в районе Еникаш на трассе D-400 и перевернулся. Личность водителя и причину, по которой он не справился с управлением, установить не смогли. К месту ДТП выехали 112 бригад скорой помощи, жандармерии, Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) и пожарных команд.

По предварительным данным, девять человек погибли и 30 получили ранения. Их доставили в больницы в Айдынджике, Анамуре и Силифке.

Из-за дождя в Анкаре столкнулись десятки автомобилей. Массовая авария произошла на бульваре Мевлана в районе Аккепрю в начале января, пострадали три человека.

Турция ДТП Автобусы
16 января 2024, 04:09
Минобороны назвало количество БПЛА, атаковавших Воронежскую область
РИА «Новости»
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Воронежскую область атаковали три украинских беспилотника, которые уничтожила российская система противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале.

«С 01:50 до 02:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области», - уточнили в Минобороны.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурные средства ПВО отразили атаку беспилотников над Воронежем. По предварительным данным, никто не пострадал. В результате атаки в двух многоквартирных и нескольких частных домах выбиты окна. В одной из квартир на балконе начался пожар - спасатели его уже потушили. На местах происшествий работают оперативные службы.

Спасатели Пожары Беспилотники Россия ПВО
16 января 2024, 02:30
Взрывы раздались над Воронежем
Unsplash
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Мощные взрывы прогремели над городом Воронеж. Согласно предварительным данным, сработала система ПВО, сообщил Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, от громких звуков затряслись окна, в небе появились яркие вспышки. Всего горожане насчитали от пяти до семи взрывов. Официальной информации пока не поступало.

По данным Минобороны, утром 11 января украинские боевики пытались атаковать беспилотниками сразу три российских региона. Дежурные средства противовоздушной обороны оперативно пресекли атаку ВСУ.

Так, в Ростовской области утром в четверг обнаружили сразу два дрона. Беспилотники сбили над Воронежской и Саратовской областями.

Позже беспилотный летательный аппарат взорвался над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги. Пострадавших или возгорания на месте в результате атаки не было.

Взрывы Россия ПВО
16 января 2024, 00:41
Две девочки-подростка пропали в Екатеринбурге
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В Октябрьском районе Екатеринбурга пропали две девочки-подростка 13 и 14 лет. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Прорыв» в своей группе во «ВКонтакте».

По данным волонтеров, подростки перестали выходить на связь в понедельник, 15 января.

Девочка 13 лет с худощавым телосложением, ростом 165 сантиметров, карими глазами и темно-русыми волосами была одета черную удлиненную куртку, черные брюки и белые кроссовки.

Вторая девочка со средним телосложением, ростом 161 сантиметр, карими глазами и темно-русыми волосами была одета в черную куртку, темно-синие джинсы, белые кроссовки, черное худи с капюшоном.

Ранее в Подмосковье нашли 15-летнего школьника, который почти месяц назад пропал в Екатеринбурге. Мальчика обнаружили в деревне Иваново городского округа Егорьевск. По данным полиции, подросток самовольно ушел из дома, так как хотел жить самостоятельно. Найти его удалось по камерам видеонаблюдения.

Волонтеры Школьники Екатеринбург Полиция

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