Стая бездомных собак насмерть загрызла мужчину в Хабаровске

На юго-востоке Турции в районе Айдынчык произошло смертельное ДТП. Пассажирский автобус врезался в ограждение и перевернулся. Погибли девять человек, сообщил TRT.

Автобус ехал из Мармариса в Мардин, врезался в барьер в районе Еникаш на трассе D-400 и перевернулся. Личность водителя и причину, по которой он не справился с управлением, установить не смогли. К месту ДТП выехали 112 бригад скорой помощи, жандармерии, Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) и пожарных команд.

По предварительным данным, девять человек погибли и 30 получили ранения. Их доставили в больницы в Айдынджике, Анамуре и Силифке.

Из-за дождя в Анкаре столкнулись десятки автомобилей. Массовая авария произошла на бульваре Мевлана в районе Аккепрю в начале января, пострадали три человека.