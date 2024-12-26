26 декабря 2024, 11:49

Статус федеральной ЧС присвоят ликвидации последствий разлива мазута в Черном море

РИА «Новости»
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Ликвидация последствий крушения танкеров в Керченском проливе получит статус федеральной ЧС. Об этом заявил глава республики Крым Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

«Мы вчера со всеми коллегами проговорили, данной ситуации по решению лидера (президента России Владимира Путина - прим. ред.) будет присвоен статус федеральной ЧС», - сказал Аксенов.

Глава региона отметил, что Крым готов взаимодействовать с Краснодарским краем по ликвидации разлива мазута в Черном море. Аксенов поделился, что к нему обратились предприниматели из Санкт-Петербурга с эффективным способом очистки моря от нефтепродуктов.

Накануне режим ЧС краевого уровня ввели в Краснодарском крае. Губернатор Вениамин Кондратьев объяснил, что это решение было принято потому, что в регионе не останавливается выброс мазута.

В ликвидации загрязнения участвует более десяти тысяч человек. Руководитель Союза энерго-экологической безопасности Наталья Соколова заявила, что очистка акватории Черного моря и его побережья может занять до 10 лет.

Разлив нефтепродуктов произошел в результате крушения танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» в Керченском проливе 15 декабря во время шторма.

Черное море Крым Сергей Аксенов Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе
26 декабря 2024, 12:15
Песков призвал не строить гипотез о крушении борта в Актау до окончания расследования
РИА «Новости»
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Не стоит выстраивать какие-либо гипотезы вокруг крушения борта Embraer 190 в Казахстане, пока не завершилось расследование. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Он посоветовал дождаться выводов следствия.

«До выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно. Мы, конечно же, этого делать не можем, и никто не должен этого делать», - отметил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что расследованием ЧП сейчас занимаются консолидированные авиационные власти.

Самолет, летевший рейсом Баку - Грозный, разбился в районе Актау 25 декабря. В Сети появились версии, что авиакатастрофа могла произойти из-за обстрела, так как на лайнере обнаружили странные отметины. Спикер сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев призвал не делать преждевременных выводов и не верить спекуляциям и необоснованным заявлениям.

Казахстан Дмитрий Песков Авиакатастрофы Крушение самолета в Актау
26 декабря 2024, 11:30
Траурную книгу соболезнований открыли в посольстве Азербайджана в РФ после авиакатастрофы
Global Look Press
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Траурную книгу соболезнований открыли в посольстве Азербайджана в Москве после крушения самолета в Актау. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.

Книга открыта с 16:00 до 18:00 26 декабря и с 14:00 до 16:00 27 декабря. Она находится в гостевом доме посольства на Вознесенском переулке, 15.

«Соболезнования можно будет также направить в электронной форме на адрес: office_moscow@mission.mfa.gov.az» , - уточнили дипломаты.

Самолет азербайджанских авиалиний Embraer 190 разбился в Актау накануне. Борт следовал из Баку в Грозный. Жертвами крушения лайнера стали 38 человек, их тела направили на экспертизу. Поисковые работы на месте авиакатастрофы завершились 26 декабря.

Специальный борт МЧС с девятью пострадавшими россиянами уже прибыл в аэропорт Жуковский. Пациентов сопровождали спасатели и сотрудники Федерального центра медицины катастроф.

Авиакатастрофы Азербайджан Крушение самолета в Актау
26 декабря 2024, 10:44
Задержание повредившего патрульную машину под Вологдой дебошира сняли на видео
Пресс-служба МВД
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Задержание пьяного дебошира в Вологодской области, который повредил колеса патрульной машины сотрудников ППС, сняли на видео. Запись опубликовала пресс-служба МВД России.

Сотрудники полиции, получив сообщение о бытовом конфликте, прибыли на место происшествия. Выяснилось, что 32-летняя местная жительница заперлась в квартире и не пускала туда пьяного сожителя.

Когда правоохранители приехали, нарушитель успел сбежать. Однако во время общения сотрудников полиции с череповчанкой кавалер ей позвонил и заявил, что собирается порезать колеса служебного автомобиля.

Выбежав на улицу, полицейские увидели, что злоумышленник повредил две шины складным ножом. Увидев стражей порядка, нарушитель попытался скрыться. Не успел он пробежать и нескольких десятков метров, как его задержали.

Ранее сотрудники вневедомственной охраны задержали пьяного дебошира в хостеле на востоке Москвы. Один из постояльцев напился, учинил погром и стал угрожать соседу. Нарушителем порядка оказался 59-летний приезжий.

Задержания Видео Россия Машины Полиция
26 декабря 2024, 08:46
В приморских селах начал орудовать леопард. Хищник убил уже 7 собак
Unsplash
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Дальневосточный леопард убил с 22 декабря семь собак в Октябрьском, Надеждинском и Хасанском районах Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба центра «Амурский тигр».

В Андреевке Хасанского района хищник оставил от пса одну голову. Специалисты изучили следы и пришли к выводу, что утащил собаку не тигр, а леопард.

«Оно (животное - прим. Ред.) таскало бедную собаку на натянутой цепи до тех пор, пока туловище не отделилось от головы», - отметили в центре.

Еще три питомца стали жертвами леопарда в селе Тихое Надеждинского района. Одну из собак дикое животное убило и оставило во дворе. Также смертельные случаи нападения на собак зафиксировали в селе Гранатовка Октябрьского района. Там за три дня леопард утащил трех псов.

Ранее тигр набросился на посетителя базы отдыха в Нанайском районе Хабаровском крае. Мужчина выжил, но получил переломы ребер и рану поясничной области. СК возбудил уголовное дело о небезопасных услугах.

Приморье Собаки Животные

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