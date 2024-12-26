Статус федеральной ЧС присвоят ликвидации последствий разлива мазута в Черном море

«Мы вчера со всеми коллегами проговорили, данной ситуации по решению лидера (президента России Владимира Путина - прим. ред.) будет присвоен статус федеральной ЧС», - сказал Аксенов.

Глава региона отметил, что Крым готов взаимодействовать с Краснодарским краем по ликвидации разлива мазута в Черном море. Аксенов поделился, что к нему обратились предприниматели из Санкт-Петербурга с эффективным способом очистки моря от нефтепродуктов.

Накануне режим ЧС краевого уровня ввели в Краснодарском крае. Губернатор Вениамин Кондратьев объяснил, что это решение было принято потому, что в регионе не останавливается выброс мазута.

В ликвидации загрязнения участвует более десяти тысяч человек. Руководитель Союза энерго-экологической безопасности Наталья Соколова заявила, что очистка акватории Черного моря и его побережья может занять до 10 лет.

Разлив нефтепродуктов произошел в результате крушения танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» в Керченском проливе 15 декабря во время шторма.