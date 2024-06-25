«Стащили волосы с головы». Бродячие собаки сняли скальп мальчику в лагере в Забайкалье

Она также рассказала о ранениях, которые получил ее сын в результате нападения бездомных собак.

«Полностью стащили волосы с головы, <…> съели левую ягодицу, выели прямо. Руки, ноги, шея, все покусано. И прямо анус… выводили прямую кишку - сегодня уже вторая операция. Множественные укусы по телу, руки, ноги», - поделилась женщина.

Сестра Валентины рассказала 360.ru, что она была в лагере, где произошло нападение. По ее словам, в учреждении есть охрана, но не везде стоят ограждения. При этом другие дети подтвердили, что пострадавший мальчик не выходил за территорию лагеря.

«Мы думаем, что руководство лагеря делает так, как им нужно. <…> И все-таки думаем, что это не тренер виноват, а руководство именно лагеря. <…> Сейчас они только вызвали отлов. Это уму непостижимо», - отметила женщина.

О нападении собак на ребенка ранее сообщили в Минздраве Забайкальского края. Прокуратура организовала проверку.

Представители лагеря сообщили женщине, что ребенок якобы ушел за территорию учреждения. Ребята устроили квест, после которого мальчик пропал. Позже вожатые обнаружили ребенка в лесу.

«Где точно, я не знаю, потому что нам информации никакой, даже из лагеря, не дают особо. Дозвониться, дописаться до них невозможно. <…> Если там лагерь, должны же как-то проверять вот эту территорию, правильно? Мы же отправляем туда своих детей, чтобы они отдохнули, повеселились. Я говорю, вот мой сын - это первая в жизни поездка в лагерь. Он ее запомнит на всю жизнь. Будет в глазах с этим ужасом стоять, пока не вырастет», - возмутилась Валентина.

По ее словам, ребенок находится в реанимации со множественными травмами.