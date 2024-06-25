25 июня 2024, 13:56

«Стащили волосы с головы». Бродячие собаки сняли скальп мальчику в лагере в Забайкалье

РИА «Новости»
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В спортивно-оздоровительном лагере «Арахлей» в Забайкалье бродячие собаки напали на школьника. Мальчик попал в реанимацию с тяжелыми травмами, ему уже провели две операции, сообщила 360.ru мама пострадавшего Валентина.

Она также рассказала о ранениях, которые получил ее сын в результате нападения бездомных собак.

«Полностью стащили волосы с головы, <…> съели левую ягодицу, выели прямо. Руки, ноги, шея, все покусано. И прямо анус… выводили прямую кишку - сегодня уже вторая операция. Множественные укусы по телу, руки, ноги», - поделилась женщина.

Сестра Валентины рассказала 360.ru, что она была в лагере, где произошло нападение. По ее словам, в учреждении есть охрана, но не везде стоят ограждения. При этом другие дети подтвердили, что пострадавший мальчик не выходил за территорию лагеря.

«Мы думаем, что руководство лагеря делает так, как им нужно. <…> И все-таки думаем, что это не тренер виноват, а руководство именно лагеря. <…> Сейчас они только вызвали отлов. Это уму непостижимо», - отметила женщина.

О нападении собак на ребенка ранее сообщили в Минздраве Забайкальского края. Прокуратура организовала проверку.

Представители лагеря сообщили женщине, что ребенок якобы ушел за территорию учреждения. Ребята устроили квест, после которого мальчик пропал. Позже вожатые обнаружили ребенка в лесу.

«Где точно, я не знаю, потому что нам информации никакой, даже из лагеря, не дают особо. Дозвониться, дописаться до них невозможно. <…> Если там лагерь, должны же как-то проверять вот эту территорию, правильно? Мы же отправляем туда своих детей, чтобы они отдохнули, повеселились. Я говорю, вот мой сын - это первая в жизни поездка в лагерь. Он ее запомнит на всю жизнь. Будет в глазах с этим ужасом стоять, пока не вырастет», - возмутилась Валентина.

По ее словам, ребенок находится в реанимации со множественными травмами.

Дети Собаки Школьники
25 июня 2024, 14:23
«Никаких могил». Родственница погибшей в Сочи девушки — об отказе от похорон
РИА «Новости»
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Погибшую в Сочи 20-летнюю Диану не будут хоронить. Родственники приняли решение о кремации, сообщила 360.ru двоюродная сестра девушки Анна.

Это было желание не только родителей покойной, но и самой Дианы, подчеркнула родственница.

«Всегда я и она говорили, что, если что вдруг, только кремация, никаких могил, никаких похорон и так далее. Это в первую очередь говорила она очень много раз достаточно давно. И мы решили так, как она хотела, чтобы не было никаких могил, не было никаких похорон. Плюс это очень тяжело и очень больно, потому что это все-таки очень молодая девочка», - поделилась она.

По ее словам, после кремации прах будет находиться у отца Дианы.

«Мы решили, чтобы Диана осталась у нас всегда живой в памяти», - добавила Анна.

Спасатели обнаружили тело пропавшей в Сочи девушки 20 июня. Во время шторма огромная волна унесла Диану в открытое море.

Сочи Шторм
25 июня 2024, 13:51
Три человека погибли при падении BMW на проезжую часть в Краснодаре
Пресс-служба МВД
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При падении BMW на проезжую часть в Краснодаре погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления МВД. Она также опубликовала видео с места происшествия.

Правоохранители получили информацию об аварии в 12:09. По уточненным данным, автомобиль упал на проезжую часть улицы Рашпилевской с третьего этажа многоуровневой парковки ТРЦ на улице Володи Головатого. В салоне были 37-летний водитель, пассажирка и мальчик. Все трое скончались на месте.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее СМИ писали, что водитель и пассажиры выжили и находятся в тяжелом состоянии, одному из них провели сердечно-легочную реанимацию.

Дети Краснодар ДТП Машины BMW
25 июня 2024, 13:05
Число жертв терактов в Дагестане увеличилось до 21
Global Look Press
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Количество жертв терактов в Дагестане выросло до 21 человека. Среди них как правоохранители, так и простые люди, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

«Врачи борются за жизни пострадавших при теракте в Махачкале и Дербенте», - добавили в ведомстве.

Вечером 23 июня вооруженные боевики напали на православные храмы, синагоги и пост ДПС в Дагестане. Правоохранители ликвидировали пятерых причастных к терактам, личности боевиков установили.

Ранее сообщалось о 20 погибших, включая 15 силовиков. Жертвой теракта стал протоиерей Николай Котельников. Власти Дагестана выделят 50 миллионов на помощь семьям погибших и пострадавшим, сообщили «Известия».

Дагестан Минздрав Боевики Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
25 июня 2024, 12:34
«Всего лишь слухи». Семья погибшей в Сочи 20-летней туристки не отказывалась от похорон
Global Look Press
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В Сети появились сообщения о том, что родственники утонувшей в Сочи 20-летней жительницы Липецкой области якобы отказались от похорон. Семья погибшей практически не выходит на связь из-за траура, однако информация об отмене церемонии прощания, скорее всего, является просто слухами. Об этом 360.ru рассказала знакомая семьи покойной.

Собеседница 360.ru отметила, что погибшая девушка сама хотела, чтобы ее тело кремировали.

«Моя дочь говорила, что она заводила с ней на эту тему разговор, и это было ее желанием. Поэтому тут в рамках ее желаний», - объяснила женщина.

Она также добавила, что прах утонувшей туристки привезут в Липецкую область 27 июня.

«Предположительно, привезти ее должны будут в четверг, уже кремированную. А как будут развиваться события дальше - не могу вам сказать», - констатировала женщина.

Семья в трауре Близкая семьи добавила, что из-за похорон беспокойство выражают многие родственники. Они часто звонят и уточняют, как можно помочь.

«Сейчас очень много переживающих мне звонят из Казахстана, из разных уголков нашей России. Узнают, сочувствуют, хотят тоже помолиться. От себя могу добавить, что у нас тоже крайне мало информации», - подчеркнула она.

Женщина отметила, что смерть девушки стала ударом для ее родителей. Семья практически не выходит на связь из-за случившегося.

«Мама вообще в неадеквате. Она сейчас в трауре. Два дня сидела как камень в трауре, даже слезинки не могла проронить, такой у нее был шок. <…> Ясно, что родители не могут вести со знакомыми и сопереживающими разговоры», - указала знакомая семьи.

Слухи могли запустить намеренно По ее словам, слухи об отмене похорон действительно были. Она предположила, что их могла запустить сестра покойной, чтобы собрать больше средств.

«Возможно, распространяет их (слухи - прим. ред.) человек недоброжелательный <…> Сборы ведутся. Я знаю, что сборы открыла ее сестра. Если слухи и есть, это, скорее всего, трюк для нового сбора», - заключила знакомая семьи.

Девушка утонула в Черном море во время шторма. Она подошла к берегу на пляже «Ривьера», и ее унесло волной. Перед смертью туристка сняла видео.

Черное море Сочи Шторм Россия

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