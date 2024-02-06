06 февраля 2024, 02:51

Старый чемодан с оголодавшими крысами нашли на западе Москвы

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В Москве нашли чемодан, внутри которого ютились 25 домашних крыс. Об этом сообщила заместитель председателя по вопросам ветеринарии Московского сообщества спасения декоративных крыс Надежда Ефремова на странице «ВКонтакте».

«На улице Парковой, у подъезда на лавочке стоял чемодан. Записка на чемодане извещала, что внутри белая крыса. Люди, приученные не доверять бесхозным предметам, вызвали полицию. Но в чемодане была не одна крыса», - заявила она.

По словам Ефремовой, когда полицейские прибыли на место, кто-то, вероятно, уже успел заглянуть внутрь старого чемодана. Люди обсуждали, что сделать с животными. Один из правоохранителей связался с волонтерами и передал им животных. Все грызуны были очень голодны, среди них оказалось 12 беременных самок.

Ранее на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге нашли йоркширского терьера в куче отходов. Сотрудники предприятия оставили животное у себя и объявили о поиске хозяев.

Животные Полиция Москва
06 февраля 2024, 02:46
Родила и закопала в сугробе. Свердловчанку обвинили в покушении на убийство сына
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Матери, которая родила ребенка в бане и выкинула его в сугроб в поселке Свободный Свердловской области, предъявили обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.

Как выяснили правоохранители, женщина хотела убить только что родившегося сына, закопав его в сугробе. Ребенка быстро нашли и госпитализировали.

Хозяин бани, который приходится свекром обвиняемой, рано утром приехал на участок, чтобы покормить животных. Там он увидел свою невестку с младенцем. Мужчина дал ей простыню и отправился за участковым и врачами. Когда они пришли на место ЧП, женщина уже сидела одна. Мальчик лежал в 10 метрах от бани, где мать закопала его в сугроб.

Ранее в Бурятии нашли девятимесячного ребенка в сугробе. Его срочно положили в отделение реанимации с обморожением обеих ног.

Дети Врачи Женщины
06 февраля 2024, 02:33
Ракетную опасность объявили в Курской области
РИА «Новости»
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Сирена ракетной опасности загудела в Железногорске и Хомутовском районе Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Ракетная опасность в Железногорске и Хомутовском районе! Запущена система оповещения населения», - написал глава региона.

Губернатор рекомендовал укрыться в помещении без окон со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, посоветовали укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.

Ракетную опасность отменили спустя пять минут после начала сирены. Об этом губернатор проинформировал в мессенджере.

Ранее при обстреле села Теткино в Курской области осколочные ранения получила местная жительница. По сообщению губернатора, насчитали пять прилетов.

Ракеты Россия
05 февраля 2024, 23:58
Четырехлетний мальчик выпил «лимонад» в Выборге и впал в кому
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В Выборге под Петербургом трехлетний ребенок выпил стакан водки вместо лимонада и впал в кому. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

Маленького пациента, которому через неделю исполнится четыре года, привезли в выборгскую больницу 5 февраля. По словам его матери, мальчик выпил лимонад и потерял сознание.

Работники отдела по делам несовершеннолетних начали проверку после случившегося. Они выяснили, что происшествие случилось 3 февраля. Мама вместе с ребенком пришла к подруге на праздник - отмечали ее день рождения. Взрослые пили водку, а дети играли неподалеку от них.

Мать пациента предположила, что сын мог выпить водку вместо лимонада. Вечером ему стало плохо, появилась тошнота и он потерял сознание.

На место ЧП вызвали фельдшера. Врач заявил, что ребенок в коме, потом его отправили в реанимацию. Точный диагноз пока не поставили, в себя мальчик еще не пришел.

Ранее школьница в Москве решила выпить уксус, чтобы прогулять уроки. В итоге девочка оказалась в больнице.

Дети Больницы Врачи
05 февраля 2024, 21:44
Коту Кардамону ампутировали лапы после издевательств живодеров на кладбище Петербурга
Unsplash
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Кота Кардамона спасают в Санкт-Петербурге после ампутации конечностей, которую пришлось сделать из-за издевательств живодеров на кладбище. Про восстановление животного РИА «Новости» рассказала руководитель приюта «КотКурорт» Ольга Прибыш.

Директор приюта отметила, что звонок от сотрудницы ритуального магазина, расположенного на кладбище в Сестрорецке, поступил 1 февраля около полудня. Женщина сообщила, что на территории появился кот в плохом состоянии. Прибыш забрала кота и дома обнаружила, что у него сильно повреждены лапы.

Хирург после осмотра дал заключение, что кота мучили живодеры - ему перевязывали лапы длительное время, в результате чего пошел некроз тканей. У животного также сильное истощение и обезвоживание.

«На данный момент проведены уже две операции, по ампутации всех конечностей. Сегодня состояние нашего Кардамона начало улучшаться», - отметила Прибыш.

Кота ждет длительный восстановительный период, а потом протезирование лап. Подобные протезы делают в Новосибирске. Прибыш сообщила, что по факту издевательств над животным написали заявление в полицию.

В Махачкале жители призвали наказать школьников , которые жестоко избили кота. Живодеры попали на камеры видеонаблюдения, ролик вызвал резонанс в обществе.

Санкт-Петербург Коты Животные Полиция Живодеры

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