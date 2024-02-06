Старый чемодан с оголодавшими крысами нашли на западе Москвы

«На улице Парковой, у подъезда на лавочке стоял чемодан. Записка на чемодане извещала, что внутри белая крыса. Люди, приученные не доверять бесхозным предметам, вызвали полицию. Но в чемодане была не одна крыса», - заявила она.

По словам Ефремовой, когда полицейские прибыли на место, кто-то, вероятно, уже успел заглянуть внутрь старого чемодана. Люди обсуждали, что сделать с животными. Один из правоохранителей связался с волонтерами и передал им животных. Все грызуны были очень голодны, среди них оказалось 12 беременных самок.

Ранее на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге нашли йоркширского терьера в куче отходов. Сотрудники предприятия оставили животное у себя и объявили о поиске хозяев.