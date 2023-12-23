Старшеклассники Нижнего Тагила устроили драку из-за девушки

Учащиеся девятого и 11 класса школы № 40 подрались 19 декабря. Причина конфликта - нецензурные высказывания выпускника в адрес девятиклассниц. Девушки пожаловались своему однокласснику, который решил их защитить и выяснить отношения с их обидчиком. Разговор закончился дракой.

На следующий день ребята продолжили разбирательство на перемене в раздевалке, но на этот раз ученика 9 класса поддержали его ровесники. После драки несколько школьников доставили в больницу.

Эта история попала в СМИ и ею заинтересовалась прокуратура. Сейчас полиция проводит проверку.

Ранее тюменский третьеклассник отправил ученика второго класса в нокдаун на крыльце школы. Потасовка началась после уроков. После удара у пострадавшего ребенка возникли проблемы со зрением - левым глазом он видит плохо, мальчика отправили на больничный. Делом заинтересовались специалисты ПНД.