Станок по металлу снял скальп с жительницы Самары

Весной прошлого года 23-летняя девушка, находясь на работе, решила пропустить идущих ей навстречу рабочих, но случайно прислонилась спиной к работающему оборудованию, и ее волосы, убранные в хвост, затянуло в станок и намотало на пруток металла. В больнице у нее диагностировали сотрясение мозга и скальпированные раны.

После этого против директора предприятия возбудили дело, однако вскоре с него сняли обвинения. Сам он уверял, что пострадавшая сама нарушала правила техники безопасности и ей не раз делали замечания из-за этого. При этом сотрудники утверждают, что работодатель не выдавал им даже головных уборов, которые приходилось покупать самим.

Девушка подала жалобу, требуя возобновить следствие.

В декабре на заводе в Кургане 49-летнего маляра насмерть придавило упавшей железной балкой.