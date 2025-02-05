05 февраля 2025, 10:26

Станок по металлу снял скальп с жительницы Самары

Global Look Press
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Жительница Самары лишилась скальпа, после того как ее волосы затянуло в станок по обработке металла. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Весной прошлого года 23-летняя девушка, находясь на работе, решила пропустить идущих ей навстречу рабочих, но случайно прислонилась спиной к работающему оборудованию, и ее волосы, убранные в хвост, затянуло в станок и намотало на пруток металла. В больнице у нее диагностировали сотрясение мозга и скальпированные раны.

После этого против директора предприятия возбудили дело, однако вскоре с него сняли обвинения. Сам он уверял, что пострадавшая сама нарушала правила техники безопасности и ей не раз делали замечания из-за этого. При этом сотрудники утверждают, что работодатель не выдавал им даже головных уборов, которые приходилось покупать самим.

Девушка подала жалобу, требуя возобновить следствие.

В декабре на заводе в Кургане 49-летнего маляра насмерть придавило упавшей железной балкой.

Уголовное дело Заводы
05 февраля 2025, 10:48
Пассажирский автобус упал с обрыва в Анталье
Global Look Press
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Автобус с пассажирами вылетел в кювет на дороге в турецкой провинции Анталья. В результате ДТП пострадали 33 человека, в том числе восемь детей, сообщил телеканал TRT Haber.

Автобус направлялся Гиресун, но водитель не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с трассы. Всех пострадавших госпитализировали, им оказывается помощь.

«В результате аварии пострадали 30 пассажиров, водитель и двое его помощников», - уточнили журналисты.

Агентство DHA уточнило, что транспорт упал с обрыва, высота которого достигала 25 метров. По его данным, 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее крупная авария произошла в Турции в январе. Направлявшийся на фестиваль в Измир туристический микроавтобус опрокинулся из-за скользкой от дождя дороги. Посольство России в Анкаре подтвердило, что россиян среди пострадавших в ДТП не оказалось. Всего из-за аварии получили травмы 23 человека, их отвезли в ближайшие больницы.

Турция ДТП Автобусы
05 февраля 2025, 08:43
Многократного чемпиона-легкоатлета задержали в Москве. Несколько лет он был в розыске
РИА «Новости»
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В Москве задержали многократного чемпиона России по легкой атлетике Марка Толстихина, который несколько лет находился в федеральном розыске. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Спортсмена задержали днем 4 февраля на станции метро «Тимирязевская» после проверки документов. В Москву 35-летний атлет приехал в мае прошлого года.

В 2017 году Толстихина судили за грабеж и кражу на крупную сумму. А в 2019 году его снова задержали за кражу iPhone у москвички. Тогда его приговорили к принудительным работам, но он сбежал и был объявлен в федеральный розыск.

Ранее бывший футболист российской сборной Денис Глушаков попал в громкий скандал. Спортсмен управлял автомобилем, будучи пьяным. Глушакова остановили на трассе в Ростовской области. Инспекторы ДПС проверили спортсмена алкотестером. Прибор показал 0,8 промилле - состояние опьянения средней тяжести.

Спортсмены iPhone Кражи Метро Москва
05 февраля 2025, 06:22
В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении человека на Кастанаевской улице в столице
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В Подмосковье задержали подозреваемых в стрельбе и похищении человека на Кастанаевской улице на западе Москвы. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, вечером 4 февраля мужчина арендовал автомобиль, который он впоследствии припарковал на Кастанаевской улице из-за неисправности.

Позже к автомобилю приехали владельцы и стали требовать арендную плату. Арендатор платить отказался, из-за чего начался конфликт, в ходе которого один участников выстрелил из травматического оружия. Отказавшегося платить мужчину насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

В столичной прокуратуре возбудили уголовное дело о похищении человека.

Ранее полиция задержала компанию из пяти человек, которая избила пассажира электрички в Подмосковье. Один из задержанных рассказал, что конфликт начался после того, как его друг попросил у пострадавшего сигарету.

Уголовное дело Стрельба Мужчины Оружие Запад Полиция Москва
05 февраля 2025, 05:57
Пьяный мужчина отобрал у женщины младенца и с силой бросил на бетонный пол в Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге пьяный мужчина схватил чужого семимесячного младенца и бросил его на бетонный пол. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, в подъезде одного из домов города злоумышленник, находясь в алкогольном опьянении, увидел женщину с ребенком, после чего напал и бросил мальчика о бетонный пол.

В результате ребенка госпитализировали с кататравмой, переломом теменной кости и черепно-мозговой травмой. Врачи прикладывают все усилия, чтобы спасти жизнь ребенка.

Правоохранители нашли преступника, которым, по предварительной информации, оказался ранее судимый сосед матери ребенка.

Ранее в Калининградской области мужчина, убивший своего семилетнего пасынка, дал признательные показания и рассказал, за что до смерти избил ребенка. Мать погибшего сообщила, что в тот день была на работе, и сразу поняла, что сына убил ее муж.

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