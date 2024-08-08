Станцию московского метро временно закрыли по требованию полиции
Станцию «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии московского метро утром закрывали примерно на полчаса по требованию полиции. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
Сейчас поезда движутся по линии по расписанию, станция открыта на вход и выход.
Ранее на станции метро «Дмитровская» на 10 минут отключилась подача электроэнергии , вызвав панику среди пассажиров.
А до того недалеко от станции метро «Профсоюзная» во время движения задымился трамвай 26-го маршрута. При происшествии никто не пострадал.