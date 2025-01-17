Стало плохо после обеда. Пострадавшая рассказала об отравлении в санатории Минусинска

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Гражданка Норвегии чуть не скончалась после операции в клинике IQ Plastique Тимура Хайдарова. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, пострадавшая девушка заплатила 1,3 миллиона рублей за липосакцию. При этом никаких документов об оплате операции, по словам пациентки, ей не предоставили.

Операцию проводил специалист без высшего медицинского образования, освоивший программу среднего уровня «Сестринское дело».

После проведенной им липосакции у пациентки разошлись швы и началось гнойно-септическое инфекционное заболевание.

После случившегося в отношении клиники завели два новых уголовных дела - за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и за уклонение от уплаты налогов в крупном размере.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Это уже не первый скандальный инцидент, связанный с клиникой. В прошлом году после проведенного там шунтирования желудка скончался 36-летний бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов.

Операцию скончавшемуся Гаврилову провел врач Илья Елагин. По словам владельца больницы , за плечами специалиста - более трех тысяч подобных вмешательств.

В апреле 2024 года Арбитражный суд Москвы приостановил деятельность клиники IQ Plastique, а в мае Хайдарова отправили под домашний арест.