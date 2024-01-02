Стало известно состояние жены и дочери погибшего в ДТП Героя России

«Дочь находится в больнице в Нижнем Тагиле, у нее сотрясение и перелом таза. А жена в Екатеринбурге», - поделилась собеседница.

Товарищ погибшего Сергей Воронин заявил, что дату похорон еще не назначили. Пока неясно, кто заберет тело Бушмелева из морга. Он предположил, что его друга похоронят в Гарях.

Авария произошла 30 декабр я на Серовском тракте. Бушмелев вместе с женой и дочерью ехали на автомобиле ВАЗ в Гари, чтобы встретить там Новый год.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi Lancer неудачно совершил обгон и врезался на полном ходу в ВАЗ. Виновник аварии скончался на месте.