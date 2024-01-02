02 января 2024, 17:03

Стало известно состояние жены и дочери погибшего в ДТП Героя России

РИА «Новости»
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Супруга и 21-летняя дочь Героя России Евгения Бушмелева, погибшего в ДТП в Свердловской области, которые находились вместе с ним в одной машине, получили серьезные травмы. Они в коме, сообщила E1.RU знакомая семьи.

«Дочь находится в больнице в Нижнем Тагиле, у нее сотрясение и перелом таза. А жена в Екатеринбурге», - поделилась собеседница.

Товарищ погибшего Сергей Воронин заявил, что дату похорон еще не назначили. Пока неясно, кто заберет тело Бушмелева из морга. Он предположил, что его друга похоронят в Гарях.

Авария произошла 30 декабр я на Серовском тракте. Бушмелев вместе с женой и дочерью ехали на автомобиле ВАЗ в Гари, чтобы встретить там Новый год.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi Lancer неудачно совершил обгон и врезался на полном ходу в ВАЗ. Виновник аварии скончался на месте.

ДТП
02 января 2024, 18:28
Ребенок погиб в Красноярском крае, уронив на себя тумбу с телевизором
Телеканал «360»
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Двухлетняя девочка погибла, уронив на себя тумбу с телевизором Panasonic. Трагический случай произошел в городе Лесосбирске Красноярского края, местная прокуратура организовала проверку по факту гибели ребенка.

По предварительным данным, 1 января молодая мать играла с ребенком в съемном жилье. Когда она ушла на кухню за соком, то услышала грохот в комнате, где оставила ребенка. Поспешив к дочери, девушка увидела ее лежащей под тумбой.

Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи констатировали смерть ребенка. У девочки обнаружили травмы лба и нижней губы.

По словам матери, хозяин дома 30 декабря привез им телевизор Panasonic. Его установили на тумбу, которая качалась под весом техники. Девочка неоднократно подходила к тумбе и держалась за нее руками.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Назначена судебная экспертиза.

Ранее в Екатеринбурге молодая мать не уследила за двухлетней дочерью, утонувшей в ванной.

Дети Красноярский край
02 января 2024, 18:00
Колесо обозрения высотой 35 метров заклинило под Пензой
РИА «Новости»
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Четыре человека застряли на остановившемся колесе обозрения в Пензенской области. О ЧП сообщили в МЧС.

«Высота колеса - 35 метров. Спасатели выехали на место», - подчеркнули в ведомстве.

Сломавшееся колесо обозрения расположено в микрорайоне Город Спутник. Все обстоятельства ЧП уточняются.

Несколько лет назад в Пензенской области произошел аналогичный инцидент с заклинившим аттракционом. Тогда о происшествии с колесом обозрения в селе Засечном сообщало местное издание Penzainform.

«Заклинило колесо обозрения. Спасатели пытаются вытащить людей из кабины», - поделился один из очевидцев.

МЧС РФ
02 января 2024, 17:44
Жители Нью-Йорка пожаловались на звуки, похожие на взрывы
Global Look Press
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Похожие на взрывы звуки испугали жителей острова Рузвельта в Нью-Йорке. В пожарном управлении города заявили, что получили информацию о «сотрясении здания и взрыве», сообщило РИА «Новости».

Местные СМИ уточнили, что жители почувствовали «три толчка, которые потрясли их дома» около 05:45 по местному времени (13:45 по московскому времени). Очевидцы указывали, что слышали звуки, похожие на взрывы.

В пожарном управлении Нью-Йорка РИА «Новости» заявили, что получали обращение по поводу случившегося. В ведомство сообщали о взрыве и сотрясении здания. ЧП, по предварительным данным, произошло к югу от моста на острове Рузвельта - по адресу 580 Мэйн-стрит.

На место направили подразделения спасателей. Также в управлении подчеркнули, что причина сообщений о взрывах и сотрясении «не была обнаружена».

США Нью-Йорк
02 января 2024, 17:33
Кадрами издевательств над оленем в Кургане заинтересовалась полиция
РИА «Новости»
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Распространившееся в соцсетях видео с изможденным оленем, катающим детей в центе Кургана, привлекло внимание правоохранителей. Сотрудники УМВД России по Курганской области проверят информацию о жестоком обращении с животным. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сотрудниками полиции проводятся необходимая проверка, по результатам которой будет принято законное решение», - заявили в полиции.

На опубликованных в Сети кадрах женщина заставляла оленя катать трех детей, сидящих в санях. Видя, что животное не в силах тянуть за собой такой груз, другая женщина подталкивает сани сзади.

Обеспокоенные состоянием оленя горожане обратились к родителям и попросили забрать детей, поскольку боялись, что животное вот-вот упадет без сил.

Ранее в Госдуме предложили выбирать омбудсмена по защите животных. Депутат Алексей Диденко заметил, что уполномоченный сможет заниматься всеми вопросами, связанными с ответственным обращением с животными.

Курган Полиция

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