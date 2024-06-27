Стало известно состояние пострадавшей из-за схода поезда в Коми семьи

Он отметил, из-за ЧП под Интой пострадали семейная пара и их дочка-подросток. По его словам, раненых уже транспортировали в медицинское учреждение в другом городе.

«Сейчас их перевели, они вылетели в Сыктывкар», - указал родственник.

Мужчина добавил, что девочка получила перелом, а ее родители - ушибы. На вопрос о том, как именно семья смогла выбраться из состава, он затруднился ответить.

«Знаю, что порезы, ушибы. У дочки - перелом», - подчеркнул он.

Родственник добавил, что в последний раз выходил на связь с близкими 27 июня.

«Связывался сегодня утром. Я просто узнал, где они. Мне брат сказал, что они переехали уже в Сыктывкар», - заключил он.

Ранее источник 360.ru заявил, что в одном из вагонов сошедшего с рельс поезда Воркута-Новороссийск ехала многодетная семья. Женщина с грудным ребенком на руках выбралась из окна вместе с двумя другими детьми, они не пострадали.