Стало известно состояние пострадавшего при подрыве авто в Москве

Подозреваемый в подрыве иномарки на Севере Москвы Евгений Серебряков был положительным молодым человеком, рассказала 360.ru его школьная подруга. По словам девушки, она не поверила бы, что мужчина способен на такое.

«Вообще на него не похоже, никогда бы не поверила. <…> Достаточно положительный молодой человек, по школе всегда спокойный, не отличался особо <…>. Он целеустремленный, активный», - рассказала она.

Знакомая семьи Серебрякова в комментарии 360.ru назвала большой бедой поступок подозреваемого.

«Мы не знаем причину, по которой он решился на него. Возможно, деньги, возможно, затуманили ему мозги кто-то. <…> Неприятно это как минимум родителям, родным, всем в школе. Сейчас начнут всех трясти. <…> Родители не несут ответственности за поступки взрослых детей. А это уже взрослый молодой человек, насколько я понимаю. В любом случае он должен ответить. И нужно разобраться, в чем дело, почему так произошло, что его сподвигло», - подчеркнула женщина.

Она добавила, что лично не знала Серебрякова, но слышала о нем положительные слова.

«Я слышала, что мама работает в школе, и что мальчик тоже вроде как в олимпиадах участвовал», - отметила знакомая.

Подрыв иномарки Toyota Land Cruiser произошел 24 июля. Серебряков признался, что заложил под машину самодельную бомбу. В результате пострадал водитель, который оказался военным, и пассажирка.