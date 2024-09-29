29 сентября 2024, 21:46

Стало известно состояние попавших в ДТП на Кубани детей

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Пострадавших при столкновении грузовика с рейсовым автобусом в Краснодарском крае доставили в больницы. Среди них трое детей. Они получили травмы средней степени тяжести, сообщил оперштаб региона.

«Шесть пострадавших с травмами и ожогами разной степени тяжести везут в стационары краевых медцентров. Троих детей с травмами средней тяжести - в детскую краевую больницу», - сообщили власти.

К месту аварии съехались 12 бригад скорой помощи. Людям с травмами, не требующими госпитализации, медики помогут на месте.

Авария произошла в окрестностях станицы Старокорсунской.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что по предварительной версии, грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом. Произошел пожар площадью 35 квадратных метров , огонь полностью ликвидировали. Погиб водитель большегруза, его коллега получил травмы.

Дети ДТП Краснодарский край
29 сентября 2024, 21:03
Автобус и фура загорелись после столкновения на трассе под Краснодаром
Пресс-служба МВД
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Следовавший из Ставрополя в Краснодар автобус в лобовую столкнулся с грузовиком в районе кубанской станицы Старокорсунская. После удара оба транспортных средства загорелись. Прибывшие на место пожарные локализовали пламя. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По предварительным данным, в результате аварии никто не погиб. Министерство здравоохранения региона направило на место аварии 10 бригад скорой помощи для госпитализации пострадавших.

«Известия» со ссылкой на источники сообщили, что в аварии пострадали 17 взрослых и трое детей.

По неподтвержденным данным, в автобусе находились игроки одной из ставропольских спортивных команд. В ходе движения в транспортное средство врезалась переозившая бензин фура.

В пресс-службе МВД уточнили, что авария произошла на 16-километре автодороги «Темрюк - Краснодар-граница Ставропольского края». В обстоятельствах аварии разберутся сотрудники дорожной инспекции.

Жертвами аварии с участием Infiniti FX5 и автомобилем скорой помощи в Петропавловске-Камчатском стали два человека. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

В краевом главке МВД сообщили, что водитель иномарки выехал на встречную полосу и врезался в машину медиков. В результате он скончался на месте сам, вместе с ним погиб пациент бригады. Травмы получили водитель скорой, два фельдшера и сопровождавший госпитализированного.

Краснодар ДТП Автобусы
29 сентября 2024, 19:27
«Вцепилась в руку». Женщина умерла после укуса собаки в Тверской области
Unsplash
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В деревне Голенищево Тверской области 33-летняя женщина умерла из-за укуса бешеной собаки. Подруга погибшей поделилась с MK.RU подробностями случившегося.

По ее словам, жители Голенищева часто подкармливали собаку, у которой умерла пожилая хозяйка. В тот день животное укусило за палец девочку, а потом к нему подошла и Екатерина. Она не знала о укусе и просто хотела покормить пса. Однако собака схватила 33-летнюю женщину за руку.

«Говорят, что собака была немаленькой. Животное вцепилось в руку Екатерине мертвой хваткой. Она пыталась оттолкнуть ее, но на это ушло время», - отметила собеседница издания.

Спустя примерно месяц после укуса женщине стало трудно пить. Она решила, что это побочные эффекты от прививок - жительницу Голенищева привили от бешенства. Однако после пятого укола вакцины Екатерине стало хуже, и ее отвезли в больницу.

Женщина умерла спустя неделю после обострения состояния. Сначала у нее началось слюнотечение, потом появились проблемы с легкими, и она впала в кому. Врачи сообщили близким о смерти Екатерины 31 августа.

Ранее жительница Барнаула погибла от укусов своей собаки породы алабай. После нападения на женщину животное нейтрализовали.

Врачи Женщины Собаки Животные
29 сентября 2024, 17:35
Природный пожар уничтожил 10 домов в Рязанской области
Пресс-служба МЧС
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Огонь уничтожил 10 домов в селе Воскресеновка в Рязанской области в результате возгорания сухой травы. Также сгорели семь нежилых построек и три помещения сезонного проживания, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, в Рязанской области спасатели выехали на тушение сразу нескольких природных пожаров. Из-за сильного ветра и жаркой погоды возгорание быстро распространяется в Спасском районе.

«В результате горения сухой травы возникла угроза жилым домам в селах Воскресеновка и Ижевское», - отметили в ведомстве.

В тушении пожара задействовали 122 человека и 44 единицы техники. Также в Рязанскую область на тушение ландшафтных пожаров вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

Ранее в Воронежской области спасатели тушили крупный природный пожар. Огонь перекинулся с травы на пять жилых домов, хозяйственные постройки и автомобили.

Вертолеты Спасатели Пожары Погода
29 сентября 2024, 13:28
ТК «Синегорье» эвакуировали в Челябинске из-за террористической угрозы
РИА «Новости»
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Торговый комплекс «Синегорье» и автовокзал эвакуировали в Челябинске из-за террористической угрозы. Об этом сообщило Ura.ru.

По информации источника, из здания торгового центра выводили посетителей, а место оцепили силовики. По предварительным данным, эвакуацию начали из-за обнаружения подозрительной сумки.

В главке МЧС по Челябинской области заявили, что вызов оказался ложным и помощь профильных специалистов не понадобилась.

В июле стало известно, что под суд в Челябинской области пойдет мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения писал о якобы заложенных бомбах в школах и детсадах. Следователи установили, что в ноябре 2023 года он совершил не менее девяти звонков в службу 112.

Против мужчины завели дело о ложных сообщениях об акте терроризма. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.

Терроризм Челябинск

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