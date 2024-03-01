Стало известно состояние едва не загоревшейся в машине российской спортсменки

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Telegram-канал Shot ранее сообщил, что Богрунова ехала в автомобиле и попыталась прикурить. Порыв ветра перебросил огонь ей на волосы, из-за чего спортсменка получила сильные ожоги рук, шеи и лица.

«Состояние тяжелое. Богрунова находится в ожоговой реанимации», - отметили в медицинском учреждении.

Богрунова является мастером спорта по жиму штанги лежа и по бодибилдингу. Она занимается популяризацией бодибилдинга и тренерской деятельностью в России.

Ранее в Свердловской области в аварию попала машина с волейболистами команды «Титан». Водитель сбил лося, автобус перевернулся, погиб один 17-летний спортсмен.