Стало известно, сколько жителей Оренбургской области получили выплаты в связи с паводком

«Правительством Оренбургской области организована работа по выплатам материальной помощи пострадавшему населению, оказавшемуся в зоне чрезвычайной ситуации. Финансовую помощь уже получили почти 30 тысяч человек», - констатировал Куренков.

Ущерб от паводков следует оценивать как можно быстрее - приступать к работе, как только сходит вода, подчеркнул Путин.

По информации Куренкова, уровень воды в Орске и Оренбурге пока высок, но устойчиво снижается - уже можно утверждать, что пик паводка в этих городах пройден. Теперь он идет вниз по течению реки Урал и приближается к селу Илек на границе с Казахстаном. Уровень воды здесь уже «достиг отметки опасного явления», заявил глава МЧС России. Береговые защитные сооружения заранее укрепили, на отдельных участках развернули водоналивные дамбы.