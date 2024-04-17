17 апреля 2024, 17:12

Стало известно, сколько жителей Оренбургской области получили выплаты в связи с паводком

РИА «Новости»
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Около 30 тысяч жителей Оренбургской области получили выплаты в связи с паводком. Об этом рассказал глава МЧС Александр Куренков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Правительством Оренбургской области организована работа по выплатам материальной помощи пострадавшему населению, оказавшемуся в зоне чрезвычайной ситуации. Финансовую помощь уже получили почти 30 тысяч человек», - констатировал Куренков.

Ущерб от паводков следует оценивать как можно быстрее - приступать к работе, как только сходит вода, подчеркнул Путин.

По информации Куренкова, уровень воды в Орске и Оренбурге пока высок, но устойчиво снижается - уже можно утверждать, что пик паводка в этих городах пройден. Теперь он идет вниз по течению реки Урал и приближается к селу Илек на границе с Казахстаном. Уровень воды здесь уже «достиг отметки опасного явления», заявил глава МЧС России. Береговые защитные сооружения заранее укрепили, на отдельных участках развернули водоналивные дамбы.

Паводки МЧС РФ Владимир Путин Наводнение в Оренбургской области
17 апреля 2024, 17:44
Воздушную тревогу отменили в Севастополе
РИА «Новости»
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Сигнал воздушной тревоги отменили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги!» - написал он.

Севастополь
17 апреля 2024, 16:53
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за 10 часов вырос на 62 сантиметра
Пресс-служба МЧС
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За последние два часа уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос еще на восемь сантиметров. По данным на 16:00 по московскому времени он составил 927 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

«Жителям подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа необходимо незамедлительно эвакуироваться. В том числе жителям нижней части села Кетово», - передали власти.

Из-за резкого подъема воды в Кетово ночью эвакуировали жителей 46 улиц. Их призвали не ждать, когда вода подойдет к дому, а забирать детей, пожилых родственников, животных и уезжать.

В регионе развернуты пункты временного размещения. Питомцев можно временно оставить в приюте.

Разлившаяся река Тобол затопила пригород Кургана , вода подошла к многоэтажным домам. Многие люди эвакуировались, оставив вещи и животных. Некоторые стали возвращаться, чтобы забрать питомцев. Ранее на видео попало спасение одной из собак. Хозяин уговаривал дворнягу по бревнам перейти к лодке.

Дети Курган Видео Собаки Животные Реки
17 апреля 2024, 16:52
Волна паводка прошла Орск и Оренбург
РИА «Новости»
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Пик паводка в Орске и Оренбурге пройден. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Куренков отметил, что обстановка по паводку в ряде регионов остается неблагоприятной. Внимания сейчас требует ситуация в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

«В Оренбургской области, с определенной долей уверенности можно говорить, что волна паводка прошла города Орск и Оренбург. <…> Уровень воды в названных мною городах хоть и находится выше опасных отметок, но мы отмечаем его устойчивое снижение», - констатировал руководитель МЧС.

Он добавил, что сбросы с Ириклинского водохранилища в несколько раз уменьшились по сравнению с показателями конца марта - начала апреля. Теперь волна паводка смещается вниз по течению реки Урал и приближается к селу Илек на границе с Казахстаном.

Ранее жительница Оренбурга в беседе с «360» подтвердила , что вода постепенно уходит из города.

Паводки МЧС РФ Владимир Путин Наводнение в Оренбургской области
17 апреля 2024, 16:39
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
РИА «Новости»
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Сигналы воздушной тревоги прозвучали в Севастополе. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Глава Севастополя рекомендовал жителям укрыться в домах и не выходить на улицы. К сообщению Развожаев прикрепил видеозапись, рассказывающую о порядке действий во время сигнала ракетной опасности. В ролике призвали горожан закрыть окна, укрыться в помещениях с несущими стенами, а также взять документы.

Ранее в северной части Крыма местные жители услышали звуки взрывов. По данным Telegram-канала Shot , в ночь на 17 апреля в регионе сработала система противовоздушной обороны.

Воздушная тревога звучала в Севастополе 15 апреля. По словам губернатора. сирены раздавались в городе на протяжении двух часов. Об отбое сигналов тревоги Развожаев объявил примерно в 13:14.

Крым Севастополь

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