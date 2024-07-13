Стало известно, сколько продлятся поиски на месте крушения самолета в Подмосковье

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«По практике, поисковые работы с участием спасателей на месте таких катастроф занимают в среднем три дня», - объяснил собеседник агентства.

По его словам, в случае пребывания на борту пассажиров такая работа занимает гораздо больше времени.

Днем 13 июля на месте падения самолета под Коломной нашли тела членов экипажа. Чтобы опознать летчиков, специалисты назначили генетическую экспертизу.

В авиаслужбах допустили, что причиной крушения лайнера могло стать попадание птиц в двигатели. Еще одной вероятной причиной назвали критический сбой системы самолета.

Авиакатастрофа произошла в Подмосковье 12 июля у деревни Апраксино. Воздушное судно выполняло испытательный полет.