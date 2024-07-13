13 июля 2024, 13:39

Стало известно, сколько продлятся поиски на месте крушения самолета в Подмосковье

Телеканал «360»
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Поисковые работы на месте крушения самолета Sukhoi Superjet-100 в Подмосковье могут продлиться еще два дня. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель экстренных служб.

«По практике, поисковые работы с участием спасателей на месте таких катастроф занимают в среднем три дня», - объяснил собеседник агентства.

По его словам, в случае пребывания на борту пассажиров такая работа занимает гораздо больше времени.

Днем 13 июля на месте падения самолета под Коломной нашли тела членов экипажа. Чтобы опознать летчиков, специалисты назначили генетическую экспертизу.

В авиаслужбах допустили, что причиной крушения лайнера могло стать попадание птиц в двигатели. Еще одной вероятной причиной назвали критический сбой системы самолета.

Авиакатастрофа произошла в Подмосковье 12 июля у деревни Апраксино. Воздушное судно выполняло испытательный полет.

Авиакатастрофы Самолеты Крушение самолета под Коломной
13 июля 2024, 14:03
Крупный пожар разгорелся в Севастополе
Пресс-служба МЧС
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Крупный лесной пожар вспыхнул в селе Верхнесадовое в Севастополе. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, на участке рядом с улицей Гагарина горят трава и лес. Он отметил, что площадь пожара составила 2,5 гектара, на месте работают огнеборцы и подразделения лесхоза.

Губернатор также обратился к местным жителям и попросил их соблюдать правила безопасности.

Ранее сотрудники крымского главка МЧС потушили пожар в горно-лесной местности около Судака. Огонь распространился на площади в 15 гектаров, ситуацию осложняли жаркая погода и ветер. В ликвидации пожара приняли участие 200 специалистов и 44 единицы техники, в том числе вертолет.

Пожары МЧС РФ Севастополь
13 июля 2024, 13:54
Появились новые кадры с места крушения Superjet в Подмосковье
Пресс-служба Следственного комитета
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На месте крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Московской области продолжают работать следователи и криминалисты. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

На видео, которое опубликовал Следком, видны поваленные деревья и обломки судна.

Самолет упал в Подмосковье 12 июля возле деревни Апраксино. Лайнер выполнял испытательный полет, на борту находились три члена экипажа: штурман и два пилота. Все они погибли.

Предварительной причиной авиакатастрофы мог стать отказ двигателей из-за попадания в них птиц. Еще одна версия - неполадки с электроникой.

Экипаж пассажирского лайнера получил указание набрать высоту 10 тысяч футов, но начал снижаться на середине этой отметки. Лайнер сначала резко потерял высоту, затем пару минут провел в небе, а после сорвался в штопор под Коломной. Местные жители рассказывали, что после падения авиасудна в воздух поднялся столб дыма, напоминающий черный гриб.

Коломна Видео Авиакатастрофы Птицы Самолеты Россия Следственный комитет России Крушение самолета под Коломной
13 июля 2024, 12:15
Тела членов экипажа Superjet обнаружили на месте крушения лайнера
Телеканал «360»
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Правоохранители нашли тела членов экипажа пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение около Коломны. Об этом сообщил ТАСС.

Для опознания летчиков специалисты проведут генетическую экспертизу.

Авиакатастрофы Крушение самолета под Коломной
13 июля 2024, 11:26
Ребенка спасли из лифта горящей многоэтажки в Москве
РИА «Новости»
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Ребенка вытащили из лифта многоэтажного дома в Москве, где произошел пожар. Об этом сообщил источник 360.ru.

Девочку эвакуировали из лифта с 14-го этажа, ее передали врачам скорой помощи для проверки. Ребенок не пострадал.

Пожар на площади 15 квадратных метров в квартире на 20-м этаже ликвидировали. Пламя охватило кухню и частично коридор.

Квартира загорелась в 22-этажном доме в районе Орехово-Борисово Северное. Источник сообщал, что в лифте застряли дети , которые кричали, что их затапливает водой. На место вызвали спасателей и лифтовые службы.

Несколько дней назад огонь частично охватил крышу жилого дома в Подольске. В результате никто не пострадал. Спасатели локализовали пожар на площади 935 «квадратов».

Пожары Дети Москва

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