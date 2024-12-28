Стало известно, сколько дельфинов погибло из-за разлива мазута в Керченском проливе

Пятна нефти вынесло на пляжи Анапы, Благовещенской, Витязево и других курортов Краснодарского края. Мазут покрыл акваторию неподалеку от берега, в результате погибли водоплавающие птицы и дельфины.

Согласно последним данным представителей научного центра «Дельфа», после крушения танкеров погиб уже 21 дельфин. Их нашли мертвыми у побережья нескольких населенных пунктов Кубани.

Росрыболовство отметило, что работы по ликвидации аварии уже организовали. В них участвуют как сотрудники МЧС, так и волонтеры. Содействие в очистке берега оказывает Керченский государственный морской технологический университет.

Разлив нефтепродуктов в Черном море произошел 15 декабря, после того как два танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате аварии в воде оказалось более трех тысяч тонн мазута.

Загрязнено около 50 километров пляжей Черного моря в Краснодарском крае. Больше всего мазута, по сведениям регионального оперштаба, скопилось на пляже в Анапе - неподалеку с детским лагерем.