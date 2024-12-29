Стало известно о выживших в катастрофе в Южной Корее

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Предварительно, выжившие находились в задней части разбившегося авиалайнера. Спасательные операции все еще продолжаются, сказал представитель пожарной охраны Муана.

При этом он не смог подтвердить ранее появившиеся данные о 28 жертвах - такую информацию приводило южнокорейское агентство Yonhap.

Южнокорейский пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение в аэропорту в юго-западном городе Муан утром в воскресенье, 29 декабря.

Рейс авиакомпании Jeju Air совершал посадку в международном аэропорту в провинции Южная Чолла, примерно в 288 километрах от Сеула.

Самолет, на борту которого находились около 175 пассажиров и шесть членов экипажа, возвращался из Бангкока.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок отдал приказ о проведении спасательных операций на месте крушения лайнера. К настоящему моменту известно о 28 жертвах.