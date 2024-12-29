29 декабря 2024, 04:52

Стало известно о выживших в катастрофе в Южной Корее

Freepik
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В авикатастрофе в южнокорейском городе Муан выжили два человека. Об этом сообщило агентство Reuters.

Предварительно, выжившие находились в задней части разбившегося авиалайнера. Спасательные операции все еще продолжаются, сказал представитель пожарной охраны Муана.

При этом он не смог подтвердить ранее появившиеся данные о 28 жертвах - такую информацию приводило южнокорейское агентство Yonhap.

Южнокорейский пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение в аэропорту в юго-западном городе Муан утром в воскресенье, 29 декабря.

Рейс авиакомпании Jeju Air совершал посадку в международном аэропорту в провинции Южная Чолла, примерно в 288 километрах от Сеула.

Самолет, на борту которого находились около 175 пассажиров и шесть членов экипажа, возвращался из Бангкока.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок отдал приказ о проведении спасательных операций на месте крушения лайнера. К настоящему моменту известно о 28 жертвах.

Катастрофы Самолеты Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
28 декабря 2024, 22:14
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Турции, пострадали люди
Unsplash
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Мощный взрыв разрушил часть жилого здания в провинции Коджаэли на северо-западе Турции. Об этом сообщила газета Türkiye.

Взрыв произошел на первом этаже трехэтажного жилого здания в районе Абди Ипекчи города Коджаэли. Предварительно, сдетонировал природный газ, причина происшествия пока неизвестна.

После взрыва в здании возник пожар. К месту происшествия направили множество пожарных, медицинских и полицейских бригад. Türkiye сообщила о 10 пострадавших.

Им оказали первую помощь, а затем переправили в ближайшие госпитали. Работа спасательных бригад на месте продолжается, пожар удалось оперативно ликвидировать.

Губернатор Коджаэли Ильхами Акташ подтвердил, что власти на данный момент рассматривают приоритетной версию взрыва природного газа.

Несколько дней назад, 24 декабря, взрыв также произошел на заводе боеприпасов в Турции. Погибли 11 человек, еще семеро пострадали. Здание завода обрушилось.

Кроме того, в сентябре 2024 года 20 рабочих получили ранения в результате взрыва на макаронной фабрике на северо-западе Турции.

Мощный взрыв разрушил часть жилого здания в провинции Коджаэли на северо-западе Турции. Об этом сообщила газета Türkiye.

Турция Газ Взрывы
28 декабря 2024, 22:08
Уголовное дело после крушения самолета у Актау передали следователям России
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Уголовное дело о крушении самолета авиакомпании AZAL в районе Актау передали для более глубокого анализа и расследования в ГСУ СК России. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Представители ведомства отметили, что после прибытия в Чеченскую Республику глава СК России Александр Бастрыкин заслушал доклад о расследовании обстоятельств крушения самолета компании Azerbaijan Airlines.

Уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) передали «для всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России», уточнили в пресс-службе.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет в небе над территорией России подвергся внешнему воздействию. По его словам, об этом свидетельствуют отверстия в корпусе самолета.

Уголовное дело СК РФ Самолеты Россия Авиакомпании Следственный комитет России Азербайджан Крушение самолета в Актау
28 декабря 2024, 16:54
Снегоуборочная машина насмерть задавила школьницу на Ямале
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Девочка погибла под колесами снегоуборочной машины. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Ямало-Ненецкого автономного округа.

Трагедия произошла в поселке Уренгой в Пуровском районе на Ямале днём 27 декабря. Школьница скатилась на тюбинге с обратной стороны горки, не предназначенной для скатывания. В этот момент 11-летняя девочка попала под колеса «Камаза 5511», который убирал прилегающий к зданию культурно-спортивного комплекса «Уренгоец» снег.

В отношении водителя снегоуборочной машины возбудили уголовное дело по статье по причинении смерти по неосторожности. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Следователи также организовали проверку исполнения правил безопасности в зоне детских горок и при проведении работ по уборке снега.

Ранее глава поселка в Ханты-Мансийском автономном округе устроил стрельбу , когда узнал об интимных отношениях 12-летней дочери с 15-летним бойфрендом. По данным Telegram-канала Mash , речь идет о главе поселка Куминский Сергее Грубцове. На допросе он раскаялся в содеянном.

Школьники
28 декабря 2024, 15:33
Девятерых собак, испачкавшихся в мазуте, спасли в Анапе
Pixabay
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В анапском приюте «Добрый мир» помогают собакам, которые испачкались в мазуте. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Собак нашли на пляжах Анапы. Их лапы были измазаны мазутом. Для четвероногих это опасно, так как при попытке очистить шерсть нефтепродукты попадают животным в желудок, вызывая отравление», - отметили в оперштабе.

Также собаки могут отравиться парами мазута.

Волонтеры спасли девятерых собак. Животных отмыли и дали им лекарства.

В этот приют собак привозят добровольцы или сотрудники. В настоящее время здесь содержится более 600 собак.

В городе также работает штаб по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута, сообщили «Новости Анапы». Он располагается в селе Витязево. Здесь можно получить необходимую экипировку и узнать, как правильно отлавливать пернатых, чтобы помочь им.

Из-за крушения танкеров в Керченском проливе в Черное море вылились сотни тонн мазута. Сейчас на побережье Анапы продолжается уборка песка , загрязненного мазутом. Его вывозят на специально отведенные площадки. Также волонтеры помогают спасать птиц.

Собаки Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе

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