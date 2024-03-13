Стало известно о возможных прилетах БПЛА в районе Липецка
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности. Губернатор Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале о возможных прилетах беспилотников.
Атака произошла утром 13 марта. Беспилотник попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов и спровоцировал пожар. С территории нефтебазы поднялся столб черного дыма, к месту происшествия съехались пожарно-спасательные подразделения.
По данным журналистов, площадь возгорания достигла 200 квадратных метров. Пострадали два человека. Власти не комментировали информацию об ударе.
В Липецкой области объявили об угрозе атаки БПЛА. Власти сообщили о приближавшихся со стороны Украины беспилотниках и посоветовали жителям спрятаться в помещениях без окон. В Брянской области сбили восемь дронов , никто не пострадал.
«Внимание! Объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины приближаются беспилотные летательные аппараты. Все силы и средства приведены в максимальную готовность», - объявил он.
Глава региона рекомендовал жителям следить за объявлениями правительства и МЧС Липецкой области. Игорь Артамонов заявил, что в случае атаки следует быстро перейти в комнату без окон.
Режим ракетной опасности отменили в Курской области. Его ввели около четырех часов утра. Власти сообщили о четырех сбитых беспилотниках. В Брянской области сбили восемь дронов. Их перехватили над Унечским и Клинцовским районами, а также Стародубским муниципальным округом.
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