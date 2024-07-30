Стало известно о тяжелом состоянии троих пострадавших при сходе поезда под Волгоградом

В ведомстве уточнили, что на момент аварии в поезде находились 956 пассажиров, часть из которых госпитализировали с различными травмами.

«В тяжелом состоянии находятся 54-летняя женщина, помощник машиниста и водитель грузовой машины», - сообщили в СК.

В пресс-службе добавили, что расследование уголовного дела по факту ЧП передали второй отдел по расследованию особо важных дел в Ростове-на-Дону Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Авария с поездом в Волгоградской области произошла днем ранее на регулируемом неохраняемом переезде перегона Котельниково-Гремячий. Поезд сообщением Казань-Адлер столкнулся с грузовиком КАМАЗ, после чего несколько вагонов состава опрокинулись.