18 мая 2024, 16:31

Стало известно о связях Фомина с руководством предприятий Минобороны

РИА «Новости»
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Арестованный по делу замминистра обороны России Тимура Иванова соучредитель ООО «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин имеет связи с руководством предприятий Минобороны России. Информацию опубликовали в постановлении Басманного суда Москвы.

«Фомин обладает значительными финансовыми ресурсами, является доверенным лицом заместителя министра обороны Российской Федерации Тимура Иванова и имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны», - указано в документе.

Фомину вменяют дачу взятки в размере около одного миллиарда рублей заместителю министра обороны Тимуру Иванову.

Замминистра обороны стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере. По предварительной версии, Иванов покровительствовал подрядчикам ведомства. Взамен ему делали бесплатный ремонт.

Суд рассматривал дело чиновника 24 апреля.

Иванова арестовали на два месяца, до конца июня он останется в СИЗО.

Защита замминистра попросила перевести его под домашний арест. Решение о его аресте также собираются обжаловать.

Ранее стало известно, что Иванов в 2022 году переоформил свой мотоцикл MV Agusta на отца , а две его иномарки перешли в собственность бывшей супруге в феврале 2023 года.

Суд Россия Аресты Москва
18 мая 2024, 16:48
Двух человек зажало в искореженной машине в массовом ДТП в Митине
РИА «Новости»
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Массовое ДТП с пострадавшими произошло в Новотушинском проезде в Митине. Как сообщил источник 360.ru, одна из машин перевернулась. Двоих людей зажало, их деблокируют спасатели.

Всего в аварию попали четыре машины. В одном из авто застряли два человека, одного уже деблокировали. Помощь пострадавшим оказывают медики, к месту происшествия прибыла санавиация.

Самостоятельно выбраться из машины смогла женщина. Ее осмотрели врачи. Причины аварии пока неизвестны.

Ранее массовая авария произошла на Красноармейском шоссе в Подмосковье. Машины получили сильные повреждения. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Спасатели ДТП Врачи Машины
18 мая 2024, 14:13
Машина всмятку. Массовая авария на Красноармейском шоссе попала на видео
Телеканал «360»
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ДТП с участием трех машин произошло 18 мая в Московской области на Красноармейском шоссе. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Дорогу не поделили Volkswagen, легковушка и грузовик. Причина аварии пока неизвестна. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

На ролике видно, что одна из машин налетела на разделительный бордюр на трассе. У авто сильно повреждена задняя часть.

Ранее на Центральной кольцевой автомобильной дороге в Подмосковье в районе пересечения с Волоколамским шоссе манипулятор снес опору. Конструкция рухнула на легковушку, пострадал водитель.

Грузовики ДТП Видео Дороги Машины
18 мая 2024, 14:11
Парень заколол ножом девушку на глазах у прохожих в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Молодую девушку убили на улице в Екатеринбурге на глазах у прохожих. Как сообщил Telegram-канал Shot, злоумышленник трижды пырнул ее ножом на улице Победы, недалеко от ломбарда.

Пара повздорила. Как написали авторы материала, девушка сначала просила мужчину отойти от нее, но тот отказывался.

На записи, которая оказалась в распоряжении Shot, видно, что жертва несколько раз отталкивает нападавшего и перекрывает ему дорогу. Мужчина хватается, предположительно, за нож и несколько раз бьет девушку. Та падает, а злоумышленник убегает.

«Очевидцы вызвали скорую и зажимали ей раны до приезда медиков, чтобы остановить кровь. Но девушка скончалась», - указано в публикации.

Позже Shot сообщил, что в убийстве девушки подозревают ее бывшего мужа. По одной из версий, он не смог смириться с тем, что супруга ушла от него к другому. У погибшей осталась девятилетняя дочь. Мужчина неоднократно избивал возлюбленную, а в прошлом году сломал ей нос, добавили журналисты.

Ранее жуткая история с ревнивым мужчиной произошла в Уфе. Местный житель около двух недель силой удерживал в квартире бывшую девушку , избивал ее и грозился убить. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

Молодую девушку убили на улице в Екатеринбурге на глазах у прохожих. Как сообщил Telegram-канал Shot , злоумышленник трижды пырнул ее ножом на улице Победы, недалеко от ломбарда.

Убийства Дороги Мужчины Екатеринбург
18 мая 2024, 12:21
Появилось видео с подозреваемым в расправе над школьницей в Ростовской области
Пресс-служба Следственного комитета
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Появились новые кадры с подозреваемым в жестокой расправе над восьмилетней девочкой в Ростовской области. Видео опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Подозреваемого в убийстве установили благодаря его электронной сигарете , найденной недалеко от места происшествия. Когда у мужчины спросили о школьнице, тот путался в показаниях и пытался уйти от ответа.

Ранее стало известно еще об одном жутком преступлении: жительница Краснодара утопила двухлетнюю дочь. Женщина признала вину, она пошла на убийство из-за плохих отношений с отцом девочки, который никак не помогал ей в воспитании. Россиянке дали 10 лет колонии.


«В станице Ольгинской Ростовской области пропала восьмилетняя девочка , ушедшая в магазин. Установлено, что девочку посадил в свою автомашину водитель эвакуатора. Он задержан и доставлен в территориальный отдел полиции», - написала Волк.

Тело ребенка нашли в лесополосе недалеко от станицы. На шее убитой школьницы обнаружили пакет.

Убийства Дети Видео Россия Полиция

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