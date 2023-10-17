Стало известно о состоянии женщины, пострадавшей из-за наезда Audi в Щелкове

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По его данным, у пострадавшая сломала голень и стопу. Женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Днем 17 октября жители Щелкова собрались у здания УК «Паритет» на Космодемьянской улице, чтобы пожаловаться на отсутствие отопления и плохое состояние подвалов. Сотрудница управляющей компании отказалась разговаривать с жильцами и села в свой автомобиль Audi. Недовольные люди преградили машине путь, но работница УК попыталась уехать. Водитель иномарки сбила женщину и дважды переехала ее, случившееся сняли на видео.

Очевидец рассказал «360», что сотрудница управляющей компании «пыталась качать права». Она заявила, что местная жительница якобы сама полезла под машину.

После наезда на женщину Щелковская городская прокуратура начала доследственную проверку. Ведомство взяло на контроль выяснение всех обстоятельств ДТП.