Стало известно о состоянии внука Хрущева перед смертью

Журналисты не уточнили, когда ему поставили диагноз неизлечимого хронического аутоиммунного заболевания и стало ли оно причиной смерти.

«Алексей Алексеевич Аджубей долгое время болел системной красной волчанкой», - заявил собеседник газеты.

Факт того, что в доме на Тверской улицы Москвы нашли тело 69-летнего Алексея Аджубея, подтвердил его бывший зять Иван Полисский.

Внуку бывшего советского лидера стало плохо в субботу, 6 января. Спасателей вызвал знакомый покойного. По его словам, во время телефонного разговора собеседник пожаловался на резкое ухудшение состояния. Больше он на связь не выходил. В квартиру сотрудников МЧС запустила женщина, которая привезла ключи.

Алексей Аджубей - один из трех сыновей дочери бывшего советского лидера Рады Хрущевой и журналиста Алексея Аджубея. Старший брат покойного Никита умер несколько лет назад. Младший Иван работает преподавателем в Гарвардском университете США.

У Хрущева были еще два внука от сына Сергея. Мальчиков назвали в честь отца и деда. Никита Хрущев стал известным журналистом газеты «Московские новости». Он скончался в 2007 году от инсульта. О Сергее Хрущеве не известно ничего, кроме того, что он живет в Москве.