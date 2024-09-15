Стало известно о состоянии ветеранов, отравившихся в московской столовой
Сотрудники медицинского учреждения внимательно следят за состоянием здоровья ветеранов, которые отравились в столовой социально-реабилитационного центра имени Михайлова. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе департамента социальной защиты населения Москвы.
«Те ветераны, кому потребовалась госпитализация, находятся под наблюдением медиков, состояние пациентов стабильное. Ситуация находится на контроле департамента здравоохранения Москвы», - заявили в ведомстве.
Сотрудники центра быстро отреагировали и оказали помощь людям, а также оперативно сменили поставщика продуктов питания. В центре провели дезинфекцию всех помещений и другие санитарно-организационные мероприятия. В работе участвовали специалисты Роспотребнадзора.
Московские следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В больницы с признаками отравления доставили порядка 20 человек.
Ранее в Москве арестовали директора китайского ресторана , где отравилась группа туристов из КНР. Четырем пострадавшим понадобилась госпитализация.