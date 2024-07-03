03 июля 2024, 18:15

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

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Семеро россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Антальи, сейчас остаются в больнице. Один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА «Новости» в генконсульстве России в Турции.

«Двое россиян вылетели на родину в запланированное время, остальных направили в медицинские учреждения. В больницах остаются семеро граждан РФ. Один из них получил тяжелые травмы», - отметили в заявлении.

В дипмиссии указали, что на момент аварии в автобусе находились 18 российских и семь белорусских туристов.

По предварительным данным, автобус туристами врезался в столб на перекрестке Моста Демократии кольцевой дороги Манавгата. Водитель погиб на месте.

Туроператор и страховая компания окажут пострадавшим необходимую помощь.

Им компенсируют проживание в Турции до возвращения и вылет домой.

Турция
03 июля 2024, 19:19
Появились кадры с места стрельбы в Люблине
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В московском районе Люблино произошел конфликт, один из участников которого произвел выстрелы в воздух. Полиция задержала трех человек, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД. Кадры с места стрельбы появились в распоряжении 360.ru.

ЧП произошло на Тихорецком бульваре, где находится центр оптово-розничной торговли «Москва». По предварительным данным, выстрел был сделан из травматического пистолета. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь по людям на Тихорецком бульваре. Стрельба началась во время драки с участием мигрантов. Источник 360.ru уточнил, что конфликт произошел из-за разногласий между прохожими и водителем такси.

В Одинцовском округе Московской области драка переросла в стрельбу. Несколько мужчин стали палить по окнам из оружия. Никто не пострадал.

Стрельба Полиция Москва
03 июля 2024, 18:04
Мужчина открыл огонь по людям в московском районе Люблино
РИА «Новости»
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Мужчина открыл огонь по людям на Тихорецком бульваре в столичном районе Люблино. Есть раненые. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, стрельба началась во время драки с участием около двух десятков мигрантов. После этого участники потасовки разбежались.

Источник 360.ru уточнил, что причиной конфликта стали разногласия прохожих с водителем такси.

Официально эти данные пока не подтверждали.

В ночь на субботу, 29 июня, мужчину убили в массовой драке на северо-западе Москвы. Позже задержали троих участников конфликта, все они были гражданами Киргизии. Возбуждено уголовное дело.

Стрельба Москва
03 июля 2024, 17:18
В управлении экономической полиции в Санкт-Петербурге прошли обыски
РИА «Новости»
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Сотрудники ФСБ пришли с обыском во 2-й отдел управления экономической полиции по Санкт-Петербургу, расположенный на улице Чайковского. Об этом сообщило издание 78.ru со ссылкой на источник.

«Мероприятия завершены. Никто не задержан. Как отметил источник, по предварительным данным, обыск был фиктивным», - указали в материале. По данным издания, после обыска возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности, а параллельно аналогичные мероприятия проходили в нескольких коммерческих организациях.

По данным «Фонтанки» , помимо ФСБ, в обысках участвовали сотрудники Следственного комитета и Управления собственной безопасности МВД.

Второй отдел занимается расследованиями о хищениях в бюджетной сфере.

Ранее силовики устроили обыск в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова в рамках расследования дела о терактах в Дагестане.

Санкт-Петербург МВД РФ ФСБ Полиция
03 июля 2024, 16:59
«Запомним выпускной навсегда». Школьник из Братска рассказал о массовом отравлении
Телеканал «360»
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Большая часть попавших в инфекционную больницу Братска после отравления салатом «Цезарь» в кафе Mexiko находятся в состоянии средней тяжести. Об этом 360.ru рассказал госпитализированный выпускник местной школы, который вышел из реанимации только два дня назад.

По его словам, о том, что салат станет причиной массового отравления, никто даже не догадывался.

«Запомним выпускной навсегда. Видимо, во всем виноват салат и сырые яйца в нем», - пояснил юноша.

Он добавил, что больше всего ему жалко одноклассников, которые собирались поступать в вузы в других городах и даже сняли там квартиры перед подачей документов. Но вместо поездки теперь лежат в больнице.

Отравившаяся женщина призналась, что съела всего две ложки салата. Плохо ей стало спустя два часа.

«Я еще на дачу уехала, а потом у меня все друзья и родственники начали сюда попадать», - подчеркнула она.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале заявил, что всего в больницу попал 31 житель Братска, из которых восемь - дети.

«У всех пострадавших заболевание протекает по типу гастроэнтерита средней и легкой степени тяжести. По результатам исследований у 10 заболевших обнаружена ДНК сальмонелл», - заявил глава региона.

Он добавил, что Братск приехала команда областного Минздрава вместе с внештатными специалистами по инфекционным болезням, которые консультируют медиков. Региональное управление Роспотребнадзора закрыло кафе.

В ходе предварительного эпидемиологического расследования ведомство выявило нарушение санитарных норм. В частности, фирма использовала для приготовления блюд мясо, птицу и яйца без ветеринарных документов.

Областной главк Следственного комитета после массового отравления посетителей кафе Братска завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас криминалисты для выяснения всех обстоятельств происшествия опрашивают свидетелей и потерпевших.

Все госпитализированные посетили кафе Mexiko в Братске 28 июня. В одном зале школьники отмечали выпускной, а в другом праздновали 50-летний юбилей местного жителя. Подавляющее большинство из них ели салат «Цезарь», который имел странный привкус.

Выпускные Уголовное дело Школы Больницы Болезни Иркутская область Роспотребнадзор Школьники

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