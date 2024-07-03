Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

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«Двое россиян вылетели на родину в запланированное время, остальных направили в медицинские учреждения. В больницах остаются семеро граждан РФ. Один из них получил тяжелые травмы», - отметили в заявлении.

В дипмиссии указали, что на момент аварии в автобусе находились 18 российских и семь белорусских туристов.

По предварительным данным, автобус туристами врезался в столб на перекрестке Моста Демократии кольцевой дороги Манавгата. Водитель погиб на месте.

Туроператор и страховая компания окажут пострадавшим необходимую помощь.

Им компенсируют проживание в Турции до возвращения и вылет домой.