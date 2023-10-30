Стало известно о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ми-2 в Якутии
Все пять человек, находившиеся на борту вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в Жиганском улусе, получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Якутии.
Пострадавших эвакуировали с места происшествия и доставили в Центральную районную больницу Булунского района. Медики оказали пациентам всю необходимую помощь.
Как позже сообщили в министерстве, трех человек госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Двое отказались от медицинской помощи.
По предварительным данным, на борту воздушного судна находились один член экипажа и четыре пассажира. Якутская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
Ранее вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Приморском крае и повредил линию электропередач. В результате ЧП повреждения получила хвостовая часть воздушного судна.