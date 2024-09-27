27 сентября 2024, 20:01

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС в пригороде Махачкалы

Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости

Восьмерых пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале направили на лечение в республиканские больницы. Такие данные привел Минздрав Дагестана.

«Детей среди них нет, состояние пациентов расценивается как средней степени тяжести», - отметили в сообщении В ведомстве уточнили, что клиники Махачкалы перевели в режим повышенной готовности. В стационарах есть все необходимые медикаменты и запасы крови. Бригады скорой помощи продолжают дежурить на месте происшествия.

Ранее стало известно, что число пострадавших при взрыве на автомобильной заправке АЗС достигло 15. В результате ЧП погибли ребенок и четверо взрослых.

Дагестан Больницы Взрывы Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы
27 сентября 2024, 20:02
Пожар на АЗС в Дагестане локализовали
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пожарные локализовали возгорание на АЗС «Плюс» в пригороде Махачкалы, возникшее после взрыва. К тушению привлекли 119 человек и 27 единиц техники, сообщило МЧС Дагестана.

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Дагестане», - сообщила пресс-служба.

Взрыв произошел вечером 27 сентября на заправочной станции при выезде из Махачкалы, на повороте с федеральной трассы Р-217 в Новый Хушет. Здание АЗС рухнуло, огонь охватил техстанцию и столовую. Площадь возгорания составила не менее 500 квадратных метров. По последним данным МЧС, пострадали 15 человек. Из них пятеро погибли, включая ребенка.

Дагестан Пожары Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы
27 сентября 2024, 19:49
Взрыв на АЗС Дагестана повредил энергообъекты
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Восстановлением поврежденных взрывом на автомобильной заправке в поселке Новый Хушет рядом с Махачкалой объектов энергетики занялись прибывшие на место ремонтные бригады. Об этом сообщила пресс-служба компания «Дагэнерго».

Там отметили, что прогремевший взрыв привел к частичному отключению света в домах потребителей близлежащих районов. Часть домов и учреждений временно перевели на резервные схемы питания.

Ремонтники приступили к работе по восстановлению подачи электричества в дома. О сроках полного восстановления электроснабжения в компании пообещали сообщить дополнительно.

В результате взрыва на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы погибли четверо взрослых и один ребенок. Травмы различной степени тяжести получили 15 человек , из которых четырех в состоянии средней степени тяжести доставили в больницы.

Прогремевший взрыв разрушил здание станции и привел к сильному пожару, который распространился на площади в 500 квадратных метров и охватил здание столовой и молельной комнаты. Также повреждения получили две легковые машины и грузовик.

Дагестан Электричество Взрывы Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы
27 сентября 2024, 19:43
Число пострадавших при взрыве на АЗС в пригороде Махачкалы выросло
Читайте нас в: Google Новости
При взрыве на автомобильной заправке АЗС в Махачкале пострадали 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Число пострадавших в Дагестане увеличилось до 15 человек. Из них пятеро погибли, включая ребенка», - отметили в сообщении.

Мощный взрыв прогремел на территории автозаправки в Махачкале 27 сентября. После этого начался пожар. Сейчас его площадь составляет 500 квадратных метров.

В результате ЧП разрушилось здание автомобильной заправки разрушилось, повреждения получили две легковых машины и грузовик.

Жертвами ЧП на автозаправочной станции в поселке Новый Хушет стали ребенок и четверо взрослых. На месте происшествия находится глава Дагестана Сергей Меликов. Он отметил, что пострадавшим и семьям погибшим окажут всю необходимую помощь.

Дагестан Взрывы Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы
27 сентября 2024, 19:38
Очевидцы сорвали попытку похищения ребенка с территории московской школы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В столичном районе Зябликово неизвестный пытался похитить ребенка с территории одной из школ, об этом 360.ru рассказала очевидица. Мужчина в черной одежде зашел на территорию учебного заведения, взял за руку девятилетнего мальчика и хотел увести его

По словам женщины, на защиту ребенка встали взрослые, которые знали родителей мальчика и поняли, что незнакомец - не его отец. Они оперативно вмешались, отбили школьника у злоумышленника и прогнали мужчину.

«Мы встречали наших детей, нас было человек пять. К нам подошел мужчина неславянской внешности. Он сказал: „Здравствуйте“ - и мы машинально поздоровались с ним. Стоял рядом с нами и слушал», - пояснила очевидица.

У женщины появилось плохое предчувствие, она пошла к детям, которые играли в стороне, а подозрительный мужчина пошел следом. Очевидица позвала ребят и отправила их к родителям, а незнакомец продолжил их преследовать.

«Потом дети пошли гулять на футбольное поле, и тут этот мужик начинает хватать и тащить одного из наших детей. Я подошла к охране и объяснила ситуацию. Охранница - пожилая женщина, мало что может сделать, она позвала на помощь другого сотрудника школы, вместе они вывели мужчину за ворота», - поделилась собеседница 360.ru.

Однако неизвестный не спешил уйти и остался на площадке. Родители вызвали службу спасения, МВД и полицию. Но и после этого мужчина продолжил приставать к детям, но уже к другим.

«Он, видимо, был под чем-то, все время теребил что-то в руках и в штанах», - отметила женщина, сняв подозрительного незнакомца на видео.

Официального подтверждения попытки похищения ребенка не поступало.

Ранее на Кавказе женщина догнала автомобиль , на котором, предположительно, ее дочь похитил жених с друзьями.

Дети Школы Педофилы Москва

Новости по теме