Стало известно о состоянии переживших нападение медведя вахтовиков в Якутии

«Пострадавших доставили в Витимскую больницу, врачи оказывают им весь необходимый комплекс медицинской помощи. Состояние оценивается как средней тяжести», - указали в сообщении.

Прокуратура по Якутии уточнила, что пострадали мужчины 1977 и 1986 годов рождения. Медведь нанес им скальпированные раны головы, а также рваные раны рук и ног.

Пресс-служба компании «РусГазБурение» отметила, что в настоящее время жизни двух пострадавших сотрудников ничто не угрожает. При наступлении летной погоды их отправят в город Ленск для продолжения лечения.

О ЧП стало известно в пятницу, 10 ноября. В СМИ появилась информация, что разъяренного медведя застрелил пришедший на помощь охотни к.