Стало известно о состоянии детей, пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall
Пострадавшие во время теракта в Crocus City Hall дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова, ее процитировал Telegram-канал «Осторожно! Дети».
«Дети, пострадавшие в результате теракта в Crocus City Hall, находятся в состоянии средней степени тяжести», - сообщила детский омбудсмен.
Львова-Белова отметила, что находится на постоянной связи с уполномоченными по правам ребенка Москвы и Московской области Ксенией Мишоновой.
Подмосковный омбудсмен отметила, что сложно представить , что чувствовали и испытывали в этот момент люди, пришедшие на концерт.