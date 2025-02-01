Стало известно о состоянии детей после массового отравления в Ессентуках

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По данным ведомства, сейчас состояние каждого из госпитализированных стабильно - от легкой до средней степени тяжести с положительной динамикой.

Группа несовершеннолетних спортсменов приехала в Ессентуки для учебы и тренировок из Шебекина Белгородской области. Семь из них доставили в больницу с симптомами острой кишечной инфекции.

Глава города Владимир Крутников сообщил, что сейчас специалисты анализируют покупки пострадавших школьников в магазинах, чтобы установить причину отравления.

По его словам, отдыхающие санатория, которые питались в одной столовой с детьми, не жаловались на ухудшение здоровья.

Городская прокуратура начала проверку по факту случившегося, по результатам которой примут решение о мерах реагирования.